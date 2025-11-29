Flaco López aponta bola parada como decisiva e lembra: 'No Palmeiras tem que lutar por títulos' Estadão Conteúdo 29.11.25 22h17 O atacante Flaco López reconheceu a frustração do elenco do Palmeiras após a derrota na final da Libertadores e destacou que a bola parada, novamente, foi determinante no desfecho do confronto. Para ele, o time lutou dentro das suas possibilidades, mas acabou punido em um jogo de poucas oportunidades claras e muita disputa física no meio-campo. Flaco ressaltou que o grupo tentou reagir até o último minuto, apesar das dificuldades apresentadas ao longo do duelo. Segundo o atacante, a concentração foi mantida, mas a execução ficou aquém do desejado em momentos decisivos, o que impediu o time de transformar insistência em chances reais de empate. Ao comentar o cenário pós-derrota, Flaco evitou apontar culpados individuais e reforçou que a resposta precisa ser coletiva. Para ele, o elenco deve absorver o golpe e continuar trabalhando com foco nas competições que ainda restam. "Tentamos, demos tudo. Infelizmente, não conseguimos. A bola para decidiu", afirmou. O argentino também falou sobre o peso de vestir a camisa do Palmeiras e reforçou que a obrigação de disputar títulos permanece, independentemente do resultado em Lima. Segundo ele, não há espaço para desânimo prolongado em um clube estruturado para competir sempre no topo, especialmente em um elenco que passou por reformulações recentes. Por fim, Flaco deixou um recado direto ao torcedor e ao ambiente interno: "No Palmeiras tem que lutar por títulos. Vamos seguir trabalhando". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flaco López COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01