Fim de temporada do Palmeiras é o pior em 10 anos; veja números

O Palmeiras pode enfrentar o pior fim de temporada desde 2015, mesmo com vitórias nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro contra Atlético-MG e Ceará. A equipe está próxima de terminar 2024 sem nenhum título de grande porte, algo inédito na Era Abel Ferreira.

Duas vitórias nos próximos jogos deixariam o Verdão com um retrospecto de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nas últimas 10 partidas, resultando em um aproveitamento de 46,6%. Na última década, o percentual sempre esteve acima de 53%.

Em 2015, a reta final da temporada palmeirense registrou três vitórias, dois empates e cinco derrotas, totalizando 36,6% de aproveitamento. Contudo, em meio à série dos 10 últimos jogos daquele ano, o clube garantiu o título da Copa do Brasil.

Investimento e Reconstrução do Elenco

O desempenho atual do time contrasta com os investimentos significativos em 2024. Foram 12 reforços, com um custo total de R$ 700 milhões. Para o técnico Abel Ferreira, a temporada foi de reconstrução.

"Para ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que fizemos no elenco, que não é fácil, e você vê o quão duro é reconstruir. Não é só comprar jogadores caros. É preciso criar mentalidade vencedora, é preciso chegar para perder, criar casca", declarou o técnico após a final da Libertadores.

Ele citou ainda: "Tivemos lesões de jogadores importantes na nossa estrutura. No nosso goleiro, no nosso motor, que era o Lucas (Evangelista), tivemos duas saídas que tínhamos de fazer, tivemos infelizmente a lesão do jogador que mais produziu no ano passado no futebol brasileiro (Paulinho)".

Agora, basta uma vitória do Flamengo, seja contra Ceará ou Mirassol, para que os cariocas confirmem o título do Brasileirão. Assim, o Palmeiras pode ter um 2024 sem títulos importantes, algo que não ocorreu desde a chegada de Abel Ferreira.

Histórico de Títulos de Abel Ferreira

Desde que o português assumiu o comando, a equipe conquistou diversos troféus. Em 2020, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, título repetido em 2021.

Já em 2022, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana. Em 2023, as conquistas incluíram o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. A única conquista em 2024 foi o Campeonato Paulista.

Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras:

2020: Copa do Brasil e Libertadores

2021: Libertadores

2022: Recopa, Paulistão e Brasileirão

2023: Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão

2024: Paulistão

Neste ano, o time perdeu a final paulista para o Corinthians, a final da Libertadores para o Flamengo e foi eliminado em Dérbis nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar dos resultados, Abel Ferreira continuará no cargo, prestes a renovar seu contrato, que termina no fim de 2024.

"Acredito na palavra dele (sobre ficar), como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato", afirmou Leila Pereira, ainda antes da decisão da Libertadores.

Confrontos Finais e Histórico de Aproveitamento

Na última década, apenas em 2017 e em 2019 o Palmeiras não teve conquistas. Nesses anos, os aproveitamentos foram de 53,3% e 56,6%, respectivamente. Este segundo percentual foi registrado novamente em 2021 e em 2024, temporadas que tiveram títulos.

A partida contra o Atlético-MG será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em seguida, a delegação viaja para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, às 16h de domingo.