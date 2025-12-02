Fim de temporada do Palmeiras é o pior em 10 anos; veja números O desempenho ruim contrasta com as cifras gastas para contratações em 2025 Redação O Liberal com informações da AE 02.12.25 9h27 O Palmeiras pode enfrentar o pior fim de temporada desde 2015, mesmo com vitórias nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro contra Atlético-MG e Ceará. A equipe está próxima de terminar 2024 sem nenhum título de grande porte, algo inédito na Era Abel Ferreira. Duas vitórias nos próximos jogos deixariam o Verdão com um retrospecto de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nas últimas 10 partidas, resultando em um aproveitamento de 46,6%. Na última década, o percentual sempre esteve acima de 53%. Em 2015, a reta final da temporada palmeirense registrou três vitórias, dois empates e cinco derrotas, totalizando 36,6% de aproveitamento. Contudo, em meio à série dos 10 últimos jogos daquele ano, o clube garantiu o título da Copa do Brasil. Investimento e Reconstrução do Elenco O desempenho atual do time contrasta com os investimentos significativos em 2024. Foram 12 reforços, com um custo total de R$ 700 milhões. Para o técnico Abel Ferreira, a temporada foi de reconstrução. "Para ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que fizemos no elenco, que não é fácil, e você vê o quão duro é reconstruir. Não é só comprar jogadores caros. É preciso criar mentalidade vencedora, é preciso chegar para perder, criar casca", declarou o técnico após a final da Libertadores. Ele citou ainda: "Tivemos lesões de jogadores importantes na nossa estrutura. No nosso goleiro, no nosso motor, que era o Lucas (Evangelista), tivemos duas saídas que tínhamos de fazer, tivemos infelizmente a lesão do jogador que mais produziu no ano passado no futebol brasileiro (Paulinho)". Agora, basta uma vitória do Flamengo, seja contra Ceará ou Mirassol, para que os cariocas confirmem o título do Brasileirão. Assim, o Palmeiras pode ter um 2024 sem títulos importantes, algo que não ocorreu desde a chegada de Abel Ferreira. Histórico de Títulos de Abel Ferreira Desde que o português assumiu o comando, a equipe conquistou diversos troféus. Em 2020, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, título repetido em 2021. Já em 2022, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Recopa Sul-Americana. Em 2023, as conquistas incluíram o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. A única conquista em 2024 foi o Campeonato Paulista. Títulos de Abel Ferreira pelo Palmeiras: 2020: Copa do Brasil e Libertadores 2021: Libertadores 2022: Recopa, Paulistão e Brasileirão 2023: Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão 2024: Paulistão Neste ano, o time perdeu a final paulista para o Corinthians, a final da Libertadores para o Flamengo e foi eliminado em Dérbis nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar dos resultados, Abel Ferreira continuará no cargo, prestes a renovar seu contrato, que termina no fim de 2024. "Acredito na palavra dele (sobre ficar), como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato", afirmou Leila Pereira, ainda antes da decisão da Libertadores. Confrontos Finais e Histórico de Aproveitamento Na última década, apenas em 2017 e em 2019 o Palmeiras não teve conquistas. Nesses anos, os aproveitamentos foram de 53,3% e 56,6%, respectivamente. Este segundo percentual foi registrado novamente em 2021 e em 2024, temporadas que tiveram títulos. A partida contra o Atlético-MG será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em seguida, a delegação viaja para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, às 16h de domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras temporada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Magalhães Barata Fight Combat com uma noite de nocautes e finalizações eletrizantes 02.12.25 15h13 mais esportes Belém recebe Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva neste final de semana Competição será realizada no Centur, com atletas de todo o Brasil 02.12.25 12h25 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03