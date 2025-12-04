Filipe Luís se consagra como 'Rei do Brasil' e defende que 'passaporte não qualifica técnicos'

Filipe Luís conquistou seu quinto título com o Flamengo em um ano, igualando a marca de Jorge Jesus, técnico do clube entre 2019 e 2020. O feito ocorreu nesta quarta-feira, com a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, que garantiu o Brasileirão ao Rubro-Negro.

Expoente de uma nova geração de treinadores, Filipe Luís defende que a qualidade dos técnicos não se define 'pelo passaporte'. O flamenguista elogia estrangeiros como o próprio Jesus, além de citar Abel Ferreira e Artur Jorge, campeão com o Botafogo em 2024.

'Quem estuda, não tem passaporte. Se você estuda, você é capaz de aplicar esse conhecimento onde quer que você esteja. Neste ano, para mim, o melhor foi o Guanaes', afirmou o treinador. Ele destacou o trabalho do profissional à frente da equipe do interior de São Paulo.

Guanaes e outros técnicos elogiados por Filipe Luís

A equipe do Mirassol, treinada por Guanaes, chega à última rodada da competição ocupando a quarta colocação, com 66 pontos. 'É um trabalho autoral e difícil de copiar. O Mirassol joga muito', disse Filipe Luís.

Ele ainda mencionou outros nomes importantes do futebol brasileiro e internacional. 'Tem Artur Jorge, Jorge Jesus, Abel Ferreira, o melhor de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Todos deixaram algo. Nós aprendemos', completou.

Os títulos de Filipe Luís e Jorge Jesus pelo Flamengo

Confira os cinco títulos de Filipe Luís e Jorge Jesus pelo Flamengo:

Copa do Brasil (2024)

Campeonato Carioca (2025)

Supercopa do Brasil (2025)

Copa Libertadores (2025)

Campeonato Brasileiro (2025)

Copa Libertadores (2019)

Campeonato Brasileiro (2019)

Supercopa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2020)

Campeonato Carioca (2020)

Filipe Luís elogiou o elenco flamenguista, reiterando que ele também mudou em um ano como treinador profissional. 'Eu mudei bastante (do ano passado para cá). Minha forma de agir com os jogadores no dia a dia. Mudaram os jogadores.'

'Nesse caminho, existiram momentos de turbulência, quando os resultados ou o bom futebol não chegaram', relatou o treinador. Ele concluiu: 'Tenho um elenco que fez com que eu fosse campeão. Tentei dar tudo mastigado para eles, mas, dentro de campo, eles foram e são os melhores.'

Reconhecimento internacional para Filipe Luís

Na imprensa internacional, Filipe Luís também foi elogiado. O jornal As, da Espanha, o chamou de 'Rei do Brasil' e destacou como o ex-lateral colocou ordem em um Flamengo que estava bagunçado.

O periódico escreveu: 'Uma equipe à deriva, um banco de reservas caótico com quatro técnicos em duas temporadas e inúmeras apostas fracassadas. A diretoria, liderada por José Boto, não hesitou em apostar em um novato, Filipe. Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o 'Rei' do Brasil.'

O Flamengo ainda visita o Mirassol pelo Brasileirão, em partida marcada para domingo. O jogo pode ser antecipado para o sábado, pois o clube já tem compromisso pela Copa Intercontinental, contra o Cruz Azul, na próxima semana.