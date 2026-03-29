Filipe Luís observa clubes na Europa e admite: Dói dizer, mas o Real Madrid é sempre favorito Estadão Conteúdo 29.03.26 10h32 Filipe Luís ainda não tem pressa para dar o próximo passo na carreira como treinador. Aos 40 anos, o ex-lateral aproveita um período na Europa para observar de perto o trabalho de outros técnicos e ampliar o repertório antes de assumir um novo desafio. Em entrevista ao jornal espanhol As, ele explicou que, desde que se aposentou, em 2023, manteve uma rotina intensa ligada ao futebol, mas que agora decidiu desacelerar para estudar. A ideia é acompanhar treinos, trocar experiências e entender as mudanças constantes nos modelos de jogo. Ele afirmar que deseja se manter atualizado antes de voltar ao dia a dia de um clube. Ídolo recente do Flamengo, onde encerrou a carreira, ele também falou com carinho sobre outro clube que marcou sua trajetória: o Atlético de Madrid. Na visão do brasileiro, o time espanhol evoluiu sob o comando de Diego Simeone. "O que eu sinto é orgulho de ver o Atlético de Madrid no estado em que está. Eles estão maiores do que quando eu saí, graças em grande parte à gestão do clube, Simeone e à chegada de jogadores incrivelmente talentosos. É um time muito difícil de marcar. Capaz de se defender recuado, pressionar alto e ser muito direto, o que os torna muito difíceis de enfrentar. Não quero dar azar, mas espero que o Atlético de Madrid passe pelo Barça. Vai ser interessante", disse. Apesar da torcida, Filipe aponta o Real Madrid como um dos principais candidatos a erguer o troféu do Campeonato Espanhol. "Dói dizer isto, mas o Real Madrid é sempre um dos favoritos devido à sua história, mas o Bayern também pode ser finalista porque tem um dos melhores plantéis do mundo", afirma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32