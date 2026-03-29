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Filipe Luís observa clubes na Europa e admite: Dói dizer, mas o Real Madrid é sempre favorito

Estadão Conteúdo

Filipe Luís ainda não tem pressa para dar o próximo passo na carreira como treinador. Aos 40 anos, o ex-lateral aproveita um período na Europa para observar de perto o trabalho de outros técnicos e ampliar o repertório antes de assumir um novo desafio.

Em entrevista ao jornal espanhol As, ele explicou que, desde que se aposentou, em 2023, manteve uma rotina intensa ligada ao futebol, mas que agora decidiu desacelerar para estudar.

A ideia é acompanhar treinos, trocar experiências e entender as mudanças constantes nos modelos de jogo. Ele afirmar que deseja se manter atualizado antes de voltar ao dia a dia de um clube.

Ídolo recente do Flamengo, onde encerrou a carreira, ele também falou com carinho sobre outro clube que marcou sua trajetória: o Atlético de Madrid. Na visão do brasileiro, o time espanhol evoluiu sob o comando de Diego Simeone.

"O que eu sinto é orgulho de ver o Atlético de Madrid no estado em que está. Eles estão maiores do que quando eu saí, graças em grande parte à gestão do clube, Simeone e à chegada de jogadores incrivelmente talentosos. É um time muito difícil de marcar. Capaz de se defender recuado, pressionar alto e ser muito direto, o que os torna muito difíceis de enfrentar. Não quero dar azar, mas espero que o Atlético de Madrid passe pelo Barça. Vai ser interessante", disse.

Apesar da torcida, Filipe aponta o Real Madrid como um dos principais candidatos a erguer o troféu do Campeonato Espanhol. "Dói dizer isto, mas o Real Madrid é sempre um dos favoritos devido à sua história, mas o Bayern também pode ser finalista porque tem um dos melhores plantéis do mundo", afirma.

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