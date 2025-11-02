Filipe Luis minimiza disputas de títulos com Palmeiras e destaca: 'Foco é vencer o São Paulo'

A vitória do Flamengo sobre o Sport na noite deste sábado (1º) colocou ainda mais combustível na rivalidade dos últimos anos entre o time rubro-negro e o Palmeiras - especialmente depois da definição de mais uma final de Libertadores. Graças ao triunfo no Maracanã, o clube carioca assume temporariamente a liderança do Brasileirão e deixa para trás justamente o oponente alviverde.

Após a partida, o técnico Filipe Luis, entretanto, minimizou a empolgação temporária. Para ele, ainda não é tempo de pensar em um título, seja ele da competição nacional ou continental.

"Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos... e estão todos com problemas. Nunca dá pra prever essas coisas. Então o que temos que fazer é pensar no próximo jogo", respondeu o treinador flamenguista sobre o prazo para a definição do campeão do Brasileirão.

"Está muito longe da final (da Libertadores), eu sei que vocês querem saber da final, querem falar da final... a única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo. E essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores: o que está na nossa cabeça é a próxima rodada."

"É a única coisa que importa. É o que está ao nosso alcance, que está na nossa mão, o que podemos fazer é tentar ganhar do São Paulo na próxima rodada", reforçou Filipe Luis.

Filipe Luis ainda fez questão de exaltar a torcida do Flamengo na vitória sobre o Sport. Foram quase 70 mil presentes para empurrar o time no Maracanã, mesmo tendo uma atuação abaixo do esperado no primeiro tempo. Porém, no segundo, o time desencantou e Bruno Henrique foi às redes duas vezes. Um dos artilheiros do Brasileirão, Arrascaeta fez um lindo gol de falta.

"Eu não tenho dúvida que a torcida foi fator determinante nessa vitória. E eu vou explicar o porquê", iniciou o técnico rubro-negro. "Porque quando entram em campo jogadores que não estão em seu melhor momento, como (Samu) Lino, Bruno Henrique... não estão com a confiança elevada... eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo."

"É importante que a torcida saiba que eles (os torcedores) foram determinantes na recuperação dos jogadores no decorrer do jogo", enfatizou Filipe Luis a respeito do apoio vindo das arquibancadas. "Conforme foram passando os minutos os jogadores foram melhorando e acabou fazendo gol (Bruno Henrique), acabou recuperando toda a confiança. O Lino acabou jogando bem, sendo muito importante até o final do jogo", completou.

"Gostaria que o torcedor entendesse a potência e a capacidade que tem na hora de mudar a performance de um jogador", finalizou.

Assim como enfatizado por Filipe Luis, o Flamengo agora volta as atenções para enfrentar o São Paulo, na quarta-feira (5), em partida que será realizada na Vila Belmiro, em Santos.

É válido ressaltar que o Palmeiras ainda entra em campo neste domingo (2) pelo Brasileirão, quando encara o Juventude no Sul, e em caso de vitória retoma o posto de líder do Brasileirão.