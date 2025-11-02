Filipe Luis minimiza disputas de títulos com Palmeiras e destaca: 'Foco é vencer o São Paulo' Estadão Conteúdo 02.11.25 0h57 A vitória do Flamengo sobre o Sport na noite deste sábado (1º) colocou ainda mais combustível na rivalidade dos últimos anos entre o time rubro-negro e o Palmeiras - especialmente depois da definição de mais uma final de Libertadores. Graças ao triunfo no Maracanã, o clube carioca assume temporariamente a liderança do Brasileirão e deixa para trás justamente o oponente alviverde. Após a partida, o técnico Filipe Luis, entretanto, minimizou a empolgação temporária. Para ele, ainda não é tempo de pensar em um título, seja ele da competição nacional ou continental. "Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos... e estão todos com problemas. Nunca dá pra prever essas coisas. Então o que temos que fazer é pensar no próximo jogo", respondeu o treinador flamenguista sobre o prazo para a definição do campeão do Brasileirão. "Está muito longe da final (da Libertadores), eu sei que vocês querem saber da final, querem falar da final... a única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo. E essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores: o que está na nossa cabeça é a próxima rodada." "É a única coisa que importa. É o que está ao nosso alcance, que está na nossa mão, o que podemos fazer é tentar ganhar do São Paulo na próxima rodada", reforçou Filipe Luis. Filipe Luis ainda fez questão de exaltar a torcida do Flamengo na vitória sobre o Sport. Foram quase 70 mil presentes para empurrar o time no Maracanã, mesmo tendo uma atuação abaixo do esperado no primeiro tempo. Porém, no segundo, o time desencantou e Bruno Henrique foi às redes duas vezes. Um dos artilheiros do Brasileirão, Arrascaeta fez um lindo gol de falta. "Eu não tenho dúvida que a torcida foi fator determinante nessa vitória. E eu vou explicar o porquê", iniciou o técnico rubro-negro. "Porque quando entram em campo jogadores que não estão em seu melhor momento, como (Samu) Lino, Bruno Henrique... não estão com a confiança elevada... eles não receberam a cobrança que costumam receber com a torcida do Flamengo." "É importante que a torcida saiba que eles (os torcedores) foram determinantes na recuperação dos jogadores no decorrer do jogo", enfatizou Filipe Luis a respeito do apoio vindo das arquibancadas. "Conforme foram passando os minutos os jogadores foram melhorando e acabou fazendo gol (Bruno Henrique), acabou recuperando toda a confiança. O Lino acabou jogando bem, sendo muito importante até o final do jogo", completou. "Gostaria que o torcedor entendesse a potência e a capacidade que tem na hora de mudar a performance de um jogador", finalizou. Assim como enfatizado por Filipe Luis, o Flamengo agora volta as atenções para enfrentar o São Paulo, na quarta-feira (5), em partida que será realizada na Vila Belmiro, em Santos. É válido ressaltar que o Palmeiras ainda entra em campo neste domingo (2) pelo Brasileirão, quando encara o Juventude no Sul, e em caso de vitória retoma o posto de líder do Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Filipe Luis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 sem esforço Flamengo derrota o Sport por 3 a 0 e 'dorme' na liderança do Brasileirão Os 'dois líderes' prometem brigar ponto a ponto pela liderança do Brasileirão 01.11.25 23h53 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Filipe Luis minimiza disputas de títulos com Palmeiras e destaca: 'Foco é vencer o São Paulo' 02.11.25 0h57