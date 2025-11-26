Filipe Luís exalta Bruno Henrique após empate do Flamengo em Minas: 'Sempre acreditei nele'

Provável substituto do centroavante Pedro na final da Libertadores, o atacante Bruno Henrique ganhou elogios do técnico Filipe Luís. A valorização ocorre após o jogador decretar o empate de 1 a 1 com o Atlético-MG nos acréscimos do segundo tempo, em partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra enfrentará o Palmeiras neste sábado, em Lima.

O gol marcado aumentou a vantagem do time carioca em relação ao vice-líder Palmeiras no Nacional. Com 75 pontos, o Flamengo abriu cinco pontos dos paulistas, que permaneceram com 70 após derrota por 3 a 2 para o Grêmio, restando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Após a partida, Filipe Luís destacou a importância de Bruno Henrique para o elenco. "Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. O Bruno vive um grande momento mental e físico. Ele chega, talvez, no seu melhor momento para a grande final", afirmou o técnico.

Importância de Bruno Henrique e desfalques

O camisa 27, ao lado do uruguaio Arrascaeta, é um dos remanescentes do time que conquistou o título da Libertadores de 2019. Naquela ocasião, o Flamengo era comandado pelo português Jorge Jesus.

A provável escalação de Bruno Henrique como titular na final se dá pela lesão muscular na coxa esquerda de Pedro. O centroavante está praticamente fora da decisão, mesmo após ser submetido a tratamento intensivo, com remotas chances de entrar em campo em Lima.

A boa fase do atacante ameniza uma série de problemas no setor ofensivo de Filipe Luís. Gonzalo Plata, por exemplo, cumpre suspensão por expulsão na semifinal da Libertadores e está fora do confronto com o Palmeiras. Outras opções para a posição são Wallace Yan e Juninho, atletas que perderam espaço entre os titulares.