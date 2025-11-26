Filipe Luís exalta Bruno Henrique após empate do Flamengo em Minas: 'Sempre acreditei nele' O camisa 27, ao lado do uruguaio Arrascaeta, é um dos remanescente do time que conquistou o título da Libertadores de 2019 Estadão Conteúdo 26.11.25 10h47 Provável substituto do centroavante Pedro na final da Libertadores, o atacante Bruno Henrique ganhou elogios do técnico Filipe Luís. A valorização ocorre após o jogador decretar o empate de 1 a 1 com o Atlético-MG nos acréscimos do segundo tempo, em partida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra enfrentará o Palmeiras neste sábado, em Lima. O gol marcado aumentou a vantagem do time carioca em relação ao vice-líder Palmeiras no Nacional. Com 75 pontos, o Flamengo abriu cinco pontos dos paulistas, que permaneceram com 70 após derrota por 3 a 2 para o Grêmio, restando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão. Após a partida, Filipe Luís destacou a importância de Bruno Henrique para o elenco. "Eu sempre acreditei nele. Muitas vezes, as fases do jogador geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, histórico desse clube. O Bruno vive um grande momento mental e físico. Ele chega, talvez, no seu melhor momento para a grande final", afirmou o técnico. Importância de Bruno Henrique e desfalques O camisa 27, ao lado do uruguaio Arrascaeta, é um dos remanescentes do time que conquistou o título da Libertadores de 2019. Naquela ocasião, o Flamengo era comandado pelo português Jorge Jesus. A provável escalação de Bruno Henrique como titular na final se dá pela lesão muscular na coxa esquerda de Pedro. O centroavante está praticamente fora da decisão, mesmo após ser submetido a tratamento intensivo, com remotas chances de entrar em campo em Lima. A boa fase do atacante ameniza uma série de problemas no setor ofensivo de Filipe Luís. Gonzalo Plata, por exemplo, cumpre suspensão por expulsão na semifinal da Libertadores e está fora do confronto com o Palmeiras. Outras opções para a posição são Wallace Yan e Juninho, atletas que perderam espaço entre os titulares. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Flamengo Filipe Luís Bruno Hernrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14