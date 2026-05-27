Filipe Luís é o candidato favorito para assumir o Bayer Leverkusen, diz TV Segundo imprensa alemã, as conversas entre as partes já foram iniciadas Estadão Conteúdo 27.05.26 9h41 Filipe Luís é o principal candidato para assumir o comando técnico do Bayer Leverkusen, segundo informações da Sky Sport da Alemanha. O ex-lateral e treinador brasileiro já teria conversas iniciadas com o clube alemão. A apuração, assinada pelos jornalistas Florian Plettenberg, Patrick Berger e Marlon Irlbacher, indica o favoritismo do brasileiro. No entanto, o clube alemão mantém outros nomes no radar como alternativas para a sucessão no banco de reservas. A tendência é que o Leverkusen oficialize a saída do atual técnico, Kasper Hjulmand, somente após definir quem será o novo treinador da equipe. O dinamarquês firmou vínculo até 2027, mas seu ciclo parece próximo do fim. Carreira de Destaque e Transição Aos 40 anos, Filipe Luís desponta como uma opção valorizada no mercado internacional. Sua rápida transição da carreira de jogador para a função de treinador contribui para o interesse. Com longa trajetória no futebol europeu, o ex-lateral acumulou mais de 300 partidas pelo Atlético de Madrid. Ele também defendeu a seleção brasileira em diversas oportunidades durante sua carreira como atleta. Passagem pelo Flamengo Após encerrar a carreira nos gramados no começo de 2024, Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo em setembro daquele ano. Durante sua passagem, ele conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores. O treinador deixou o clube carioca em março deste ano. Agora, o brasileiro surge como o nome preferido do Bayer Leverkusen para liderar um novo projeto esportivo, embora o clube ainda avalie outros cenários antes de bater o martelo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bayer Leverkusen Filipe Luís candidato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47