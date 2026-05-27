Filipe Luís é o candidato favorito para assumir o Bayer Leverkusen, diz TV

Filipe Luís é o principal candidato para assumir o comando técnico do Bayer Leverkusen, segundo informações da Sky Sport da Alemanha. O ex-lateral e treinador brasileiro já teria conversas iniciadas com o clube alemão.

A apuração, assinada pelos jornalistas Florian Plettenberg, Patrick Berger e Marlon Irlbacher, indica o favoritismo do brasileiro. No entanto, o clube alemão mantém outros nomes no radar como alternativas para a sucessão no banco de reservas.

A tendência é que o Leverkusen oficialize a saída do atual técnico, Kasper Hjulmand, somente após definir quem será o novo treinador da equipe. O dinamarquês firmou vínculo até 2027, mas seu ciclo parece próximo do fim.

Carreira de Destaque e Transição

Aos 40 anos, Filipe Luís desponta como uma opção valorizada no mercado internacional. Sua rápida transição da carreira de jogador para a função de treinador contribui para o interesse.

Com longa trajetória no futebol europeu, o ex-lateral acumulou mais de 300 partidas pelo Atlético de Madrid. Ele também defendeu a seleção brasileira em diversas oportunidades durante sua carreira como atleta.

Passagem pelo Flamengo

Após encerrar a carreira nos gramados no começo de 2024, Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo em setembro daquele ano. Durante sua passagem, ele conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores.

O treinador deixou o clube carioca em março deste ano. Agora, o brasileiro surge como o nome preferido do Bayer Leverkusen para liderar um novo projeto esportivo, embora o clube ainda avalie outros cenários antes de bater o martelo.