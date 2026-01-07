Filho de Zidane chega às quartas da Copa Africana sem sofrer gol com a seleção da Argélia Luca, que defendeu a França nas categorias de base do sub-16 ao sub-20, optou por jogar pela Argélia, pátria dos seus avós paternos. Estadão Conteúdo 07.01.26 12h32 O DNA da família Zidane continua em evidência nos campos de futebol. Luca Zidane, filho do famoso ex-camisa 10 que se consagrou com a seleção francesa no mundial de 98, vem chamando a atenção na Copa Africana de Nações no gol da seleção da Argélia. Isso porque nos três jogos que disputou como titular no torneio, ele não foi vazado nenhuma vez. E mais: Seu desempenho ajudou a levar a equipe às quartas de final. Além de vislumbrar a conquista do título, o goleiro de 27 anos tem mais um motivo para comemorar: ele está na disputa pelo posto de melhor da posição na competição que está sendo disputada no Marrocos. O bom desempenho fez o jogador ganhar as manchetes do jornal espanhol AS. Na reportagem publicada na edição desta quarta-feira, o periódico noticia que "a decisão de escalar Luca como titular provou ser um sucesso estrondoso". Segundo a publicação, o atleta, que defende a equipe do Granada, da segunda divisa da Espanha, conta com um torcedor especial nos jogos. Zinedine Zidane foi flagrado no estádio acompanhando o desempenho do filho. Ainda de acordo com o As, Luca, que defendeu a França nas categorias de base do sub-16 ao sub-20, optou por jogar pela Argélia, pátria dos seus avós paternos, justamente pela chance de atuar na Copa Africana de Nações. E ele vem aproveitando bem a primeira sequência como titular para mostrar serviço. Após se classificar na fase de grupos em primeiro lugar, Luca fez a sua parte na suada vitória de 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, pelas oitavas de final. No sábado, diante da Nigéria, a Argélia tem o desafio de buscar uma vaga às semifinais da competição. E o filho de Zidane espera manter as suas redes invictas para pavimentar mais uma classificação na Copa Africana de Nações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Africana filho de Zidane Argélia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10