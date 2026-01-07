Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filho de Zidane chega às quartas da Copa Africana sem sofrer gol com a seleção da Argélia

Luca, que defendeu a França nas categorias de base do sub-16 ao sub-20, optou por jogar pela Argélia, pátria dos seus avós paternos.

Estadão Conteúdo

O DNA da família Zidane continua em evidência nos campos de futebol. Luca Zidane, filho do famoso ex-camisa 10 que se consagrou com a seleção francesa no mundial de 98, vem chamando a atenção na Copa Africana de Nações no gol da seleção da Argélia. Isso porque nos três jogos que disputou como titular no torneio, ele não foi vazado nenhuma vez. E mais: Seu desempenho ajudou a levar a equipe às quartas de final.

Além de vislumbrar a conquista do título, o goleiro de 27 anos tem mais um motivo para comemorar: ele está na disputa pelo posto de melhor da posição na competição que está sendo disputada no Marrocos.

O bom desempenho fez o jogador ganhar as manchetes do jornal espanhol AS. Na reportagem publicada na edição desta quarta-feira, o periódico noticia que "a decisão de escalar Luca como titular provou ser um sucesso estrondoso".

Segundo a publicação, o atleta, que defende a equipe do Granada, da segunda divisa da Espanha, conta com um torcedor especial nos jogos. Zinedine Zidane foi flagrado no estádio acompanhando o desempenho do filho.

Ainda de acordo com o As, Luca, que defendeu a França nas categorias de base do sub-16 ao sub-20, optou por jogar pela Argélia, pátria dos seus avós paternos, justamente pela chance de atuar na Copa Africana de Nações. E ele vem aproveitando bem a primeira sequência como titular para mostrar serviço. Após se classificar na fase de grupos em primeiro lugar, Luca fez a sua parte na suada vitória de 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, pelas oitavas de final. No sábado, diante da Nigéria, a Argélia tem o desafio de buscar uma vaga às semifinais da competição. E o filho de Zidane espera manter as suas redes invictas para pavimentar mais uma classificação na Copa Africana de Nações.

