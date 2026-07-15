Robinho Jr. volta a usar nome do pai em lista do Santos

Atacante havia pedido para ser chamado de Juninho há pouco mais de uma semana, mas surge novamente com a homenagem ao pai para duelo do Brasileirão.

Torcedores do Santos foram surpreendidos com a aparição do nome Robinho Jr. na lista de relacionados para o confronto contra o Botafogo, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A confusão surgiu porque o atacante, de 18 anos, havia solicitado recentemente ser chamado de Juninho.

O atleta utilizou a alcunha Juninho em sua única partida como profissional, na vitória de 3 a 0 sobre o União São João. Este amistoso ocorreu em 4 de abril, no Pacaembu, onde ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência, apresentando a mudança em seu uniforme e nos materiais de divulgação.

Embora fosse tratado como Juninho desde as categorias de base do clube e internamente, o jogador informou, segundo apuração do Estadão, que o apelido seria usado apenas no amistoso. Em seguida, ele pediu para retornar ao nome que homenageia o pai.

Conflitos e busca por recomeço no Santos

A decisão de voltar ao nome original acontece em um período em que Robinho Jr. busca um recomeço no Santos. No primeiro semestre, o atacante teve um atrito com Neymar durante um treino, situação que gerou um pedido de providências ao clube e uma ameaça de rescisão de seu contrato, válido até 2031.

Na época, a diretoria santista interpretou a movimentação como uma tentativa de forçar uma saída. As divergências foram resolvidas internamente, e o técnico Cuca agora conta com o jogador para a sequência da temporada, buscando integrá-lo plenamente ao elenco.

Robinho (pai): condenação e situação atual

Paralelamente, Robinho, pai do atleta, cumpre pena no Brasil desde março de 2024. Ele foi condenado por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália. Atualmente, encontra-se no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo, após um período no presídio de Tremembé.

O próximo compromisso do Santos no calendário nacional é contra o Botafogo, nesta quinta-feira. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizada às 19h30, no Estádio Nilton Santos.