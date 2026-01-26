Filho de Marcelo assina 1º contrato profissional com o Real Madrid e alegra Vini Jr. e Rodrygo Estadão Conteúdo 26.01.26 18h13 Grande destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O jovem atacante de 16 anos é filho do lateral-esquerdo Marcelo, que o acompanhou nesta nova fase da ainda breve carreira. Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues. Ainda criança, em 2017, ele começou a dar os primeiros passos no clube espanhol e vai se firmando como futura promessa. A alegria com a assinatura do acordo estava visível em seu largo sorriso. "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid", postou o jovem jogador em seu Instagram. Ele estava acompanhados do pai, da mãe Clarice, e do irmão, Liam. Futuros companheiros e 'concorrentes' do jovem, os atacantes Vini Júnior e Rodrygo fizeram questão de curtir o post, com mensagens curtas de incentivo ao garoto: "Hala Madrid" (grito de guerra da torcida) e um coração e "Vamos", responderam os jogadores, respectivamente. Muitos torcedores também invadiram a página de Enzo Alves para desejar-lhe sorte e defini-lo como "craque". Nascido na Espanha e com dupla nacionalidade, o garoto já defende as cores da seleção europeia, pela qual já anda se destacando pelo faro de gol apurado - começou em 2023 na sub-15 e já integra a sub-17, na qual é o capitão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Enzo Alves Marcelo contrato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu 26.01.26 9h47