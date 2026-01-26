Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Filho de Marcelo assina 1º contrato profissional com o Real Madrid e alegra Vini Jr. e Rodrygo

Estadão Conteúdo

Grande destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves assinou nesta segunda-feira seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O jovem atacante de 16 anos é filho do lateral-esquerdo Marcelo, que o acompanhou nesta nova fase da ainda breve carreira.

Enzo está no Real Madrid desde muito jovem, incentivado pelo pai a defender as cores merengues. Ainda criança, em 2017, ele começou a dar os primeiros passos no clube espanhol e vai se firmando como futura promessa.

A alegria com a assinatura do acordo estava visível em seu largo sorriso. "Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! Hala Madrid", postou o jovem jogador em seu Instagram. Ele estava acompanhados do pai, da mãe Clarice, e do irmão, Liam.

Futuros companheiros e 'concorrentes' do jovem, os atacantes Vini Júnior e Rodrygo fizeram questão de curtir o post, com mensagens curtas de incentivo ao garoto: "Hala Madrid" (grito de guerra da torcida) e um coração e "Vamos", responderam os jogadores, respectivamente.

Muitos torcedores também invadiram a página de Enzo Alves para desejar-lhe sorte e defini-lo como "craque". Nascido na Espanha e com dupla nacionalidade, o garoto já defende as cores da seleção europeia, pela qual já anda se destacando pelo faro de gol apurado - começou em 2023 na sub-15 e já integra a sub-17, na qual é o capitão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madrid

Enzo Alves

Marcelo

contrato
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços

Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180

26.01.26 16h48

FUTEBOL

Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro

Leão Azul já treina com a bola oficial da competição

26.01.26 15h52

FUTEBOL

Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz

Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina

26.01.26 14h06

mais esportes

Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém

Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade

26.01.26 11h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

25.01.26 15h53

FUTEBOL

Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é

O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina

25.01.26 17h54

Futebol

Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista

Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul

25.01.26 17h15

futebol

Paysandu 'supera' Remo e leva mais torcedores ao estádio na 1ª rodada do Parazão

Equipe bicolor se reencontrou com a torcida bicolor no último domingo (25), na Curuzu

26.01.26 9h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda