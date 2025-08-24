Filho de ex-campeão do UFC ataca lutador inconsciente com mais de 20 socos Estadão Conteúdo 24.08.25 13h23 Raja Jackson, filho do lendário ex-campeão de UFC Quinton "Rampage" Jackson, envolveu-se em um episódio polêmico durante um evento de Wrestling na Califórnia, na noite de sábado. Imagens mostram o lutador de 25 anos desferindo uma sequência de mais de 20 socos em Stuart Smith, conhecido como Syko Stu, enquanto o adversário estava inconsciente. O ataque só foi interrompido quando outros lutadores impediram que ele continuasse. O incidente gerou preocupação nas redes sociais e boatos de que Smith não teria resistido aos golpes. De acordo com as informações oficiais, o lutador recebeu atendimento imediato e foi levado de ambulância a um hospital local, onde permanece em observação com múltiplas lesões, mas em estado estável. Raja teria sido provocado pelo adversário após ser atingido pelo rival com uma lata de cerveja antes do evento. Em nota publicada nas redes sociais, Rampage Jackson afirmou que o filho reagiu de forma impulsiva e que a situação não deveria ter ocorrido. "Raja foi inesperadamente atingido na lateral da cabeça por ele (Smith) momentos antes da luta. Pensávamos que fosse parte do espetáculo, mas foi um julgamento errado e um trabalho que deu errado. Eu não tolero as ações do meu filho de forma alguma", disse Rampage, ressaltando que sua prioridade agora é a recuperação de Smith. O lutador busca seguir os passos do pai nas artes marciais. Após conquistar quatro vitórias no cenário amador, ele se profissionalizou em 2023. Rampage, ex-campeão dos pesos-médios, é considerado um dos maiores nomes da história do UFC. O episódio reacendeu o debate sobre limites de conduta em eventos de entretenimento esportivo e colocou Raja no centro das críticas da comunidade de MMA e Wrestling. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave wresling Raja Jackson Stuart Smith violência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 SÉRIE B Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo 23.08.25 10h00 SÉRIE B Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico 22.08.25 15h30 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54