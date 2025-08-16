Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Santos renova contrato de João Ananias, jovem zagueiro que já aparece no profissional

Estadão Conteúdo

O Santos oficializou a renovação de contrato do zagueiro João Ananias, de 18 anos, até 30 de junho de 2030. Destaque na base e recentemente relacionado para a vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o defensor assinou o novo vínculo na Vila Belmiro, ao lado de familiares, do presidente Marcelo Teixeira e de dirigentes do clube.

Natural de Mauá (SP), Ananias chegou ao Santos aos 11 anos, após aprovação em testes no futsal. Em sua trajetória no clube, passou por todas as categorias até alcançar o time sub-20, no qual conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 em 2024.

"É um privilégio enorme estar assinando esse contrato, ainda mais pelo Santos, que é o maior clube do mundo. Tem uma história grande, muito grande, então me sinto muito honrado e espero fazer história com o Santos", afirmou o defensor após a assinatura.

O jovem relembrou ainda sua formação no clube e a importância da base para o seu desenvolvimento. "Cheguei aqui com 11 anos, foi um sonho, não acreditei quando passei no teste, porque era uma outra realidade para mim. Foi um privilégio muito grande para mim, como homem, amadurecer muito com os profissionais que estão aqui. Agradeço a Deus pelas oportunidades, agradeço ao Santos por ter confiado em mim e espero entregar sempre o melhor aqui dentro."

O presidente Marcelo Teixeira ressaltou o crescimento do zagueiro e o simbolismo de sua formação dentro do clube. "O Ananias é um jogador muito jovem. Isso é interessante, porque o Santos tem essa relação muito íntima com o futebol de salão. São exemplos e referências que ficam para nós. O Ananias sendo reconhecido, valorizado, é fundamental. Já vimos esse filme antes, de zagueiros que estão na base e que sobem com sucesso."

O Santos ocupa atualmente a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, e volta a campo neste domingo, às 16h, diante do Vasco, no MorumBis, pela 20ª rodada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

Futebol

Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro

Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos.

15.08.25 20h49

Futebol

‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil

Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão

15.08.25 15h53

Adrenalina

David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato

15.08.25 15h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B

Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista

16.08.25 7h00

Mercado

Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista

Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão

14.08.25 12h41

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

16.08.25 7h00

Futebol

Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida'

Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul

15.08.25 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda