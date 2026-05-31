Figueirense x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/05) pela Série C

Figueirense x Paysandu disputam hoje, domingo (31/05), a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Figueirense x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal SportyNet, no YouTube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Figueirense vive momento delicado na temporada. Após o rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Furacão ocupa a 16ª posição na Série C, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O desempenho em casa também preocupa: em quatro partidas como mandante, a equipe venceu apenas uma e sofreu oito gols.

Já o Paysandu atravessa fase mais positiva. Campeão estadual, o Papão lidera a Série C e tem mostrado força também longe de seus domínios, com duas vitórias em três partidas como visitante. A equipe paraense busca manter a regularidade para seguir na ponta da tabela.

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Figueirense x Paysandu: prováveis escalações

Figueirense: Léo Maia; Lucas Dias, Leonan, Ryan Carlos e Arthur Martins; Jean Mangabeira, Renan Areias (Breno) e Raynan; Lucas Alves, Gui Vieira e Arthur Henrique. Técnico: Pintado.

O Figueirense não poderá contar com Igor Bolt, suspenso. Arthur Martins aparece como principal alternativa para a vaga, enquanto Breno disputa posição no meio-campo com Renan Areias.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson (Thayllon), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Claudinei Oliveira.

O Papão chega embalado pela liderança da Série C e tenta ampliar a sequência positiva para se manter isolado na ponta da classificação.

FICHA TÉCNICA

Figueirense x Paysandu

Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 31 de maio de 2026, 20h30