Figueirense x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/05) pela Série C Figueirense e Paysandu jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 31.05.26 19h30 Figueirense e Paysandu jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu) Figueirense x Paysandu disputam hoje, domingo (31/05), a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Figueirense x Paysandu ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal SportyNet, no YouTube, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Figueirense vive momento delicado na temporada. Após o rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Furacão ocupa a 16ª posição na Série C, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O desempenho em casa também preocupa: em quatro partidas como mandante, a equipe venceu apenas uma e sofreu oito gols. Já o Paysandu atravessa fase mais positiva. Campeão estadual, o Papão lidera a Série C e tem mostrado força também longe de seus domínios, com duas vitórias em três partidas como visitante. A equipe paraense busca manter a regularidade para seguir na ponta da tabela. VEJA MAIS Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. Figueirense x Paysandu: prováveis escalações Figueirense: Léo Maia; Lucas Dias, Leonan, Ryan Carlos e Arthur Martins; Jean Mangabeira, Renan Areias (Breno) e Raynan; Lucas Alves, Gui Vieira e Arthur Henrique. Técnico: Pintado. O Figueirense não poderá contar com Igor Bolt, suspenso. Arthur Martins aparece como principal alternativa para a vaga, enquanto Breno disputa posição no meio-campo com Renan Areias. Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson (Thayllon), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Claudinei Oliveira. O Papão chega embalado pela liderança da Série C e tenta ampliar a sequência positiva para se manter isolado na ponta da classificação. FICHA TÉCNICA Figueirense x Paysandu Série C do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 31 de maio de 2026, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06 Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos 31.05.26 23h41