Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Figueirense x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/05) pela Série C

Figueirense e Paysandu jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Figueirense e Paysandu jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Foto: Jorge Luís Totti | Paysandu)

Figueirense x Paysandu disputam hoje, domingo (31/05), a 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Figueirense x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal SportyNet, no YouTube, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Figueirense vive momento delicado na temporada. Após o rebaixamento no Campeonato Catarinense, o Furacão ocupa a 16ª posição na Série C, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. O desempenho em casa também preocupa: em quatro partidas como mandante, a equipe venceu apenas uma e sofreu oito gols.

Já o Paysandu atravessa fase mais positiva. Campeão estadual, o Papão lidera a Série C e tem mostrado força também longe de seus domínios, com duas vitórias em três partidas como visitante. A equipe paraense busca manter a regularidade para seguir na ponta da tabela.

VEJA MAIS

image Paysandu defende liderança diante de Figueirense pressionado na Série C
Papão defende liderança da competição diante de equipe catarinense ameaçada pelo Z-2 e pressionada dentro de casa

image Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO
Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição.

Figueirense x Paysandu: prováveis escalações

Figueirense: Léo Maia; Lucas Dias, Leonan, Ryan Carlos e Arthur Martins; Jean Mangabeira, Renan Areias (Breno) e Raynan; Lucas Alves, Gui Vieira e Arthur Henrique. Técnico: Pintado.

O Figueirense não poderá contar com Igor Bolt, suspenso. Arthur Martins aparece como principal alternativa para a vaga, enquanto Breno disputa posição no meio-campo com Renan Areias.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson (Thayllon), Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Claudinei Oliveira.

O Papão chega embalado pela liderança da Série C e tenta ampliar a sequência positiva para se manter isolado na ponta da classificação.

FICHA TÉCNICA
Figueirense x Paysandu
Série C do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)
Data/Horário: 31 de maio de 2026, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

“Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo

Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 

31.05.26 23h18

Futebol

Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento

Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo.

31.05.26 22h31

futebol

Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa

Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31)

31.05.26 9h00

Futebol

No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D

Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata.

31.05.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem'

01.06.26 0h06

Futebol

Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C

Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca

31.05.26 22h39

Futebol

“Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo

Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 

31.05.26 23h18

Dorival vê São Paulo melhor e avalia que resultado não veio por falta de tempo e treinos

31.05.26 23h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda