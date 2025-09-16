Fifa vai distribuir quase R$ 2 bilhões a times que cederem atletas para eliminatórias e a Copa Programa de Ajuda a Clubes vai distribuir valor recorde para times que liberarem atletas para eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 16.09.25 11h59 Gianni Infantino (Michael Probst - AP) A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou, nesta terça-feira (17), que vai distribuir US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) para os clubes que cederem jogadores às seleções durante as eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa faz parte do Programa de Ajuda a Clubes, que teve o valor ampliado em quase 70% em relação ao repasse feito antes do Mundial do Catar, em 2022. Segundo comunicado publicado no site oficial da entidade, o novo montante é resultado da renovação do memorando de entendimento entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (Eca), formalizada em março de 2023. Todos os clubes que tiverem atletas convocados terão direito a uma parte do orçamento. Fifa reforça reconhecimento ao papel dos clubes Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a medida valoriza o papel das agremiações no desenvolvimento dos atletas. "A nova edição do Programa de Assistência a Clubes dará um passo adiante e reconhecerá financeiramente a imensa contribuição de clubes e jogadores para viabilizar as eliminatórias e a fase final do torneio", disse. Infantino também destacou que o acordo fortalece a parceria da entidade com a Eca e clubes de todas as partes do mundo. “Todos nós ansiamos por uma Copa do Mundo histórica e inclusiva no próximo ano”, completou. Mais clubes serão contemplados com o novo modelo A Eca, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, celebrou a renovação do acordo e reforçou o compromisso de ampliar o alcance da iniciativa. “A Eca tem o prazer de colaborar com a Fifa para apoiar o desenvolvimento do inovador programa. Isso garantirá que mais clubes ao redor do mundo sejam recompensados por ceder seus jogadores”, afirmou. Durante a última edição do programa, na Copa do Mundo de 2022, foram distribuídos US$ 209 milhões entre 440 clubes de 51 federações das seis confederações filiadas à Fifa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa clubes eliminatórias Copa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada 16.09.25 8h33