O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fifa vai distribuir quase R$ 2 bilhões a times que cederem atletas para eliminatórias e a Copa

Programa de Ajuda a Clubes vai distribuir valor recorde para times que liberarem atletas para eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Gianni Infantino (Michael Probst - AP)

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou, nesta terça-feira (17), que vai distribuir US$ 355 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) para os clubes que cederem jogadores às seleções durante as eliminatórias e a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa faz parte do Programa de Ajuda a Clubes, que teve o valor ampliado em quase 70% em relação ao repasse feito antes do Mundial do Catar, em 2022.

Segundo comunicado publicado no site oficial da entidade, o novo montante é resultado da renovação do memorando de entendimento entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (Eca), formalizada em março de 2023. Todos os clubes que tiverem atletas convocados terão direito a uma parte do orçamento.

Fifa reforça reconhecimento ao papel dos clubes

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a medida valoriza o papel das agremiações no desenvolvimento dos atletas. "A nova edição do Programa de Assistência a Clubes dará um passo adiante e reconhecerá financeiramente a imensa contribuição de clubes e jogadores para viabilizar as eliminatórias e a fase final do torneio", disse.

Infantino também destacou que o acordo fortalece a parceria da entidade com a Eca e clubes de todas as partes do mundo. “Todos nós ansiamos por uma Copa do Mundo histórica e inclusiva no próximo ano”, completou.

Mais clubes serão contemplados com o novo modelo

A Eca, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, celebrou a renovação do acordo e reforçou o compromisso de ampliar o alcance da iniciativa. “A Eca tem o prazer de colaborar com a Fifa para apoiar o desenvolvimento do inovador programa. Isso garantirá que mais clubes ao redor do mundo sejam recompensados por ceder seus jogadores”, afirmou.

Durante a última edição do programa, na Copa do Mundo de 2022, foram distribuídos US$ 209 milhões entre 440 clubes de 51 federações das seis confederações filiadas à Fifa.

