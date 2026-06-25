Fifa quer ampliar Mundial de Clubes para 48 times em 2029, diz jornal A entidade que comanda o futebol no mundo definiu uma parceria com a European Football Clubs (EFC) Estadão Conteúdo 25.06.26 16h06 O Mundial de Clubes deve ficar mais "encorpado" a partir de 2029. A Fifa pretende aumentar de 32 para 48 o número de integrantes a fim de atender o desejo de outras agremiações do continente europeu de participar da competição. As informações são do jornal inglês "The Guardian". A entidade que comanda o futebol no mundo definiu uma parceria com a European Football Clubs (EFC), organização que representa mais de 700 clubes na Europa, e essa união indica que as conversas direcionadas à ampliação da competição ganham força para acontecer já a partir do próximo torneio, marcado para ser realizado de quatro em quatro anos. Muito do interesse em aumentar o Mundial de Clubes passa também pelo retorno financeiro. Pelo título conquistado no ano passado, o Chelsea recebeu cerca de 84 milhões de libras, algo em torno de R$ 575 milhões. Em 2025, a Europa esteve representada no Mundial por 12 equipes, mas não pode contar com Liverpool, Barcelona e Napoli, por exemplo, times campeões nacionais por seus respectivos países, devido às regras de classificação. A expansão viria acompanhada de um fim do limite de dois clubes por país, o que aumentaria a possibilidade de ter mais equipes inglesas bem colocadas no ranking da Fifa aumentando assim, a chance de estar no torneio. Presidida por Nasser Al-Khelaifi, mandatário do Paris Saint-Germain, a EFC defende uma maior presença de clubes europeus sob o argumento de que, dessa maneira, a competição passa a ser mais atraente para a captação de patrocinadores e também aumente o interesse da transmissão por parte das emissoras de TV. No ano passado, em sua edição inaugural, o Chelsea ficou com o título ao derrotar na final o favorito Paris Saint-Germain pelo placar de 3 a 0, em partida realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa Mundial de Clubes 48 times COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático 25.06.26 17h26 Futebol Remo utiliza GPS na base e mantém campanha perfeita na Copa Pará Tecnologia auxilia no monitoramento físico dos atletas do sub-17 e reforça o planejamento da comissão técnica 25.06.26 15h13 FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C 25.06.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 futebol Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C 25.06.26 11h57 FUTEBOL Rússia volta a participar de torneio da Fifa mais de 4 anos após sanção por invadir a Ucrânia Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais 25.06.26 11h47