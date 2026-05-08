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Fifa libera Otamendi de suspensão e Argentina pode usar experiente zagueiro na estreia da Copa

Estadão Conteúdo

O técnico Lionel Scaloni recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira em relação à escalação da Argentina para a estreia na Copa do Mundo. O experiente zagueiro Otamendi, de 38 anos, foi liberado de suspensão pela Fifa e poderá participar da primeira partida da atual campeã, diante da Argélia, dia 16 de junho, em Kansas City.

Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Otamendi acabou expulso após desferir uma entrada dura no equatoriano Enner Valencia e receber o cartão vermelho direto. Naquele mesmo jogo, o equatoriano Caicedo também deixou o campo mais cedo após acúmulo de amarelos. Ambos tinham de cumprir suspensão na Copa do Mundo, mas a Fifa optou em "adiar" tal obrigação.

A Associação de Futebol Argentino (AFA), entrou com um pedido de anistia para que Scaloni pudesse escalá-lo na Copa do Mundo e o Bureau da Fifa aceitou o pedido e informou, nesta sexta-feira, que Otamendi está "habilitado" para defender o País.

Por consequência, a emenda acrescentada no regulamento da entidade máxima do futebol também beneficiou Caicedo e o catari Tarek Salman. De acordo com a Fifa, ninguém deve cumprir suspensão das Eliminatórias na Copa do Mundo. A dupla, desta forma, fica devendo o cumprimento de um jogo de penalidade em competições futuras.

Além da Argélia, a tricampeã mundial terá pela frente, no Grupo J da primeira fase da Copa do Mundo, a Áustria, no dia 22 de junho, e a Jordânia, dia 27, ambos no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

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