Fifa libera Otamendi de suspensão e Argentina pode usar experiente zagueiro na estreia da Copa Estadão Conteúdo 08.05.26 12h36 O técnico Lionel Scaloni recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira em relação à escalação da Argentina para a estreia na Copa do Mundo. O experiente zagueiro Otamendi, de 38 anos, foi liberado de suspensão pela Fifa e poderá participar da primeira partida da atual campeã, diante da Argélia, dia 16 de junho, em Kansas City. Na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Otamendi acabou expulso após desferir uma entrada dura no equatoriano Enner Valencia e receber o cartão vermelho direto. Naquele mesmo jogo, o equatoriano Caicedo também deixou o campo mais cedo após acúmulo de amarelos. Ambos tinham de cumprir suspensão na Copa do Mundo, mas a Fifa optou em "adiar" tal obrigação. A Associação de Futebol Argentino (AFA), entrou com um pedido de anistia para que Scaloni pudesse escalá-lo na Copa do Mundo e o Bureau da Fifa aceitou o pedido e informou, nesta sexta-feira, que Otamendi está "habilitado" para defender o País. Por consequência, a emenda acrescentada no regulamento da entidade máxima do futebol também beneficiou Caicedo e o catari Tarek Salman. De acordo com a Fifa, ninguém deve cumprir suspensão das Eliminatórias na Copa do Mundo. A dupla, desta forma, fica devendo o cumprimento de um jogo de penalidade em competições futuras. Além da Argélia, a tricampeã mundial terá pela frente, no Grupo J da primeira fase da Copa do Mundo, a Áustria, no dia 22 de junho, e a Jordânia, dia 27, ambos no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Argetnina Otamendi Caicedo Salman COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 FUTEBOL Torcida do Palmeiras esgota ingressos de arquibancada para o jogo contra o Remo Torcedores do Verdão 'fizeram a limpa' dos ingressos do setor visitante do Mangueirão, restando apenas cadeiras no valor de R$400 07.05.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 NBA Thunder arranca vitória no fim e se distancia dos Lakers nos playoffs; Pistons vencem Cavaliers OKC e Detroit fizeram 2-0 nas respectivas séries 08.05.26 8h52 FUTEBOL Paysandu pode ser o único clube do Norte a participar de duas competições Sul-Americanas Caso o Paysandu ganhe a Copa Verde e a Copa Norte, o clube poderá ser representante do Brasil em uma possível competição promovida pela Conmebol 07.05.26 17h00 futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12