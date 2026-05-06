Fifa amplia pena por ofensa racista a Vini Jr e Prestianni pode cumprir suspensão na Copa O caso, que teve grande repercussão internacional, gerou ainda uma outra mudança: atletas que esconderem a boca ao ofenderem adversários deverão ser expulsos Estadão Conteúdo 06.05.26 12h47 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) O Comitê Disciplinar da Fifa estendeu a punição do atacante argentino Gianluca Prestianni para todas as competições, dando ao caso de insulto racista, um âmbito mundial. O jogador do Benfica foi punido pela Uefa com seis jogos de suspensão "por conduta discriminatória" (teria chamado o atacante revelado pelo Flamengo de macaco) contra o brasileiro Vini Jr durante o confronto entre o time português e o Real Madrid, em jogo válido pela Champions League. Diante da decisão, o atleta não poderá participar dos dois primeiros jogos da seleção argentina caso seja convocado para disputar Copa do Mundo pelo técnico Lionel Scaloni. As informações são do jornal As, da Espanha. Pela tabela do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, a equipe sul-americana faz a sua estreia contra a Argélia, no dia 16, e cumpre seu segundo compromisso enfrentando a Áustria, no dia 22. Nesse caso, ele só poderá ser utilizado no confronto diante da Jordânia cinco dias depois. No fim do mês passado, a Uefa aplicou uma suspensão de seis partidas distribuídas da seguinte forma: três jogos de forma efetiva e outras três partidas sujeitas a um período probatório. Na prática, esses três compromissos só serão cumpridos em caso de reincidência num período de dois anos. O atacante argentino já cumpriu um jogo de suspensão, restando ainda duas partidas. O caso, que teve grande repercussão internacional, gerou ainda uma outra mudança. A International Board determinou que atletas que esconderem a boca ao ofenderem adversários deverão ser expulsos. O jogo em questão, aconteceu no dia 17 de fevereiro, no duelo entre Benfica e Real Madrid, no estádio da Luz, em Lisboa. Vini Jr afirmou que foi chamado de "mono" (macaco em espanhol) pelo jogador argentino. Prestianni negou as acusações e disse ter chamado o brasileiro de "maricón". Diante da polêmica, o juiz acionou o protocolo antirracismo e paralisou o confronto, que teve uma interrupção de dez minutos. Alvo de ofensas vindas das arquibancadas, o jogador revelado pelo Flamengo se manifestou por meio das redes sociais e disse mais uma vez ter sido vítima de preconceito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa suspensão ofensa racista Vini Jr Prestianni Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58