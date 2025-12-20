FIA revela carro da Fórmula 1 de 2026 em volta virtual pelas ruas de Mônaco A simulação mostra o carro com quantidade de oscilações, especialmente nas curvas Estadão Conteúdo 20.12.25 12h32 A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou novas imagens do carro da Fórmula 1 para a temporada 2026. Em uma simulação virtual, o modelo percorre uma volta completa pelas ruas de Mônaco, revelando importantes diferenças em relação aos veículos atuais. O monoposto virtual aparece mais estreito e com mudanças significativas na aerodinâmica traseira. A beam wing, pequena asa auxiliar, foi banida pelo novo regulamento. A asa traseira, agora mais simples, reflete a tentativa da FIA de reduzir a dependência aerodinâmica e tornar os carros mais ágeis. A simulação mostra o carro com quantidade de oscilações, especialmente nas curvas. Contudo, a FIA reforça que é um ambiente virtual. Não é possível concluir, neste momento, se o comportamento será reproduzido nos carros reais a partir de 2026. Aerodinâmica Ativa e Botão de Ataque Os conceitos do novo regulamento já haviam sido apresentados. Os carros de Fórmula 1 2026 serão menores e mais leves. Não contarão mais com o sistema de redução de arrasto, adotando a aerodinâmica ativa. Essa funcionalidade permitirá aos pilotos ajustar asas dianteira e traseira durante a volta. Para facilitar ultrapassagens, a categoria também introduzirá um botão específico de ataque. Esta novidade visa aumentar as oportunidades de disputas na pista. Foco na Sustentabilidade e Gestão de Energia A sustentabilidade segue como um dos pilares do projeto. As unidades de potência terão divisão igual entre motor elétrico e combustão interna. Os combustíveis passarão a ser totalmente sustentáveis, em linha com as metas ambientais da Fórmula 1. A FIA e a F-1 divulgaram imagens detalhadas do carro de 2026 na quarta-feira (17). Elas explicaram as novas nomenclaturas técnicas. Alguns sistemas foram rebatizados, como o modo de impulso, que permitirá o uso estratégico da bateria para defesa e ataque. A gestão de energia ganhará papel ainda mais central. A recarga da bateria será um trabalho conjunto entre piloto e engenheiro de pista. Diferentes métodos estarão disponíveis, como frenagens, uso do motor em curvas específicas e a redução momentânea do acelerador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 FIA novo regulamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22