FIA economiza quase R$ 80 milhões por temporada com voluntários na F1, revela estudo

A FIA calculou uma economia de R$ 78 milhões (13,2 milhões em euros) por ano ao optar por trabalhadores voluntários na Fórmula 1 ao invés de funcionários remunerados. Os dados foram divulgados pela entidade nesta sexta-feira, 10, e fazem parte de um estudo inédito.

Os voluntários não recebem remuneração e se inscrevem para participar das provas por conta própria. Mesmo assim, as confederações filiadas à FIA gastam R$ 65,3 milhões (11,1 milhões de euros) para capacitar os cerca de 20 mil voluntários - 20% de aumento em relação a 2024 - que atuam nas etapas da categoria ao longo da temporada, uma média de 838 pessoas por fim de semana de corrida.

"É simples, sem voluntários não teríamos corridas. Sem a dedicação, profissionalismo e paixão deles, o esporte que amamos não existiria, e em primeiro lugar eu estendo meu obrigado a toda a comunidade de voluntários", disse Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA.

Ainda segundo a FIA, os voluntários dedicam uma média 48 horas de trabalho a cada etapa da Fórmula 1. Na última temporada, por exemplo, foram 965.376 horas dedicadas de voluntariado. Para cada piloto do grid, são necessárias 42 pessoas.

Outro dado colhido pela universidade da FIA aponta que dois terços dos voluntários estão na função há, no mínimo, cinco anos.

"A Fórmula 1 depende de voluntários: são a espinha dorsal do nosso esporte. Sem eles, simplesmente não poderíamos correr. Eles garantem que nossas competições sejam seguras e justas. Atuam com profissionalismo e orgulho, e dão suporte a pilotos, equipes e fãs", acrescentou o presidente da entidade.

O relatório, que considerou o calendário regular com 24 corridas - diferentemente deste ano, que terá 22 após a suspensão dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos no Oriente Médio-, também revelou que 65% das pessoas que se voluntariam aproveitam as férias ou folgas não-remuneradas em seus trabalhos para contribuir nas etapas da categoria.

"A FIA valoriza profundamente essa contribuição, e este relatório histórico não apenas oferece informações essenciais sobre o papel deles, como também reconhece nosso investimento significativo e ajuda a FIA a continuar oferecendo suporte da forma mais eficaz possível. Junto com nossos membros e voluntários ao redor do mundo, estamos impulsionando a Fórmula 1", finalizou.

Neste momento, a Fórmula 1 está em pausa por causa da suspensão dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa das tensões e agravamento dos conflitos no Oriente Médio. A categoria volta em 3 de maio, quando será disputado o GP de Miami.