FIA economiza quase R$ 80 milhões por temporada com voluntários na F1, revela estudo Estadão Conteúdo 10.04.26 19h46 A FIA calculou uma economia de R$ 78 milhões (13,2 milhões em euros) por ano ao optar por trabalhadores voluntários na Fórmula 1 ao invés de funcionários remunerados. Os dados foram divulgados pela entidade nesta sexta-feira, 10, e fazem parte de um estudo inédito. Os voluntários não recebem remuneração e se inscrevem para participar das provas por conta própria. Mesmo assim, as confederações filiadas à FIA gastam R$ 65,3 milhões (11,1 milhões de euros) para capacitar os cerca de 20 mil voluntários - 20% de aumento em relação a 2024 - que atuam nas etapas da categoria ao longo da temporada, uma média de 838 pessoas por fim de semana de corrida. "É simples, sem voluntários não teríamos corridas. Sem a dedicação, profissionalismo e paixão deles, o esporte que amamos não existiria, e em primeiro lugar eu estendo meu obrigado a toda a comunidade de voluntários", disse Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA. Ainda segundo a FIA, os voluntários dedicam uma média 48 horas de trabalho a cada etapa da Fórmula 1. Na última temporada, por exemplo, foram 965.376 horas dedicadas de voluntariado. Para cada piloto do grid, são necessárias 42 pessoas. Outro dado colhido pela universidade da FIA aponta que dois terços dos voluntários estão na função há, no mínimo, cinco anos. "A Fórmula 1 depende de voluntários: são a espinha dorsal do nosso esporte. Sem eles, simplesmente não poderíamos correr. Eles garantem que nossas competições sejam seguras e justas. Atuam com profissionalismo e orgulho, e dão suporte a pilotos, equipes e fãs", acrescentou o presidente da entidade. O relatório, que considerou o calendário regular com 24 corridas - diferentemente deste ano, que terá 22 após a suspensão dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos no Oriente Médio-, também revelou que 65% das pessoas que se voluntariam aproveitam as férias ou folgas não-remuneradas em seus trabalhos para contribuir nas etapas da categoria. "A FIA valoriza profundamente essa contribuição, e este relatório histórico não apenas oferece informações essenciais sobre o papel deles, como também reconhece nosso investimento significativo e ajuda a FIA a continuar oferecendo suporte da forma mais eficaz possível. Junto com nossos membros e voluntários ao redor do mundo, estamos impulsionando a Fórmula 1", finalizou. Neste momento, a Fórmula 1 está em pausa por causa da suspensão dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa das tensões e agravamento dos conflitos no Oriente Médio. A categoria volta em 3 de maio, quando será disputado o GP de Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 voluntários FIA ecomomia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL O 7 é místico! Veja as goleadas sofridas pelo Paysandu por 7 gols; saiba quem é o carrasco bicolor Assim como o Papão venceu muitos adversários por 7 gols, o Papão também sofreu algumas goleadas ao longo da sua história 10.04.26 14h42 futebol Nacional celebra vitória histórica sobre o Paysandu e fim de tabu de 25 anos: 'Uma história escrita' Naça venceu o Papão por 7 a 0 na última quinta-feira (9), pela Copa Norte 10.04.26 10h45 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 futebol Contra o Nacional, Paysandu sofre a segunda pior goleada do século Time bicolor perdeu por 7 a 0 em Manaus, pela terceira rodada da Copa Norte 10.04.26 9h16 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 Futebol Nacional 'massacra' o Paysandu na Arena da Amazônia e aplica goleada histórica pela Copa Norte Os bicolores sofreram do início ao fim e viram o Nacional empilhar um gol atrás do outro, até alcançar o 'famoso' 7 a 0 09.04.26 22h39