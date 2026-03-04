FIA decide suspender o toque de recolher no GP da Austrália de Fórmula 1 Estadão Conteúdo 04.03.26 11h54 A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu abolir o toque de recolher das equipes para o GP da Austrália, corrida que marca a abertura da temporada de Fórmula 1 este ano, e que está agendada para acontecer na madrugada deste domingo, em Melbourne, na Austrália. A decisão visa facilitar o trabalho das equipes e acontece antes do primeiro treino livre, que terá início na noite desta quinta-feira, às 22h30, (horário de Brasília). A ação da entidade teve como objetivo controlar uma crise logística provocada pelo conflito no Oriente Médio. No último fim de semana, Estados Unidos e Israel coordenaram um ataque militar contra o Irã, que respondeu com ofensivas bélicas direcionadas a várias regiões, incluindo Dubai, Abu Dabi e Doha, cidades que facilitam o deslocamento dos profissionais da Fórmula 1 para chegar à Austrália. O fechamento dos espaços aéreos, bem como as restrições impostas pelo conflito, provocaram atrasos consideráveis. A flexibilização por parte da FIA é uma tentativa de contornar esse problema para não comprometer a realização da corrida de abertura da Fórmula 1. Por meio de um comunicado divulgado pelos comissários esportivos, a entidade explicou que a decisão foi tomada após uma consulta oficial e com base em circunstâncias extraordinárias. "Após consulta com os comissários da prova e devido a força maior, especificamente as interrupções de viagem e transporte enfrentadas durante a preparação para o GP da Austrália, as disposições referentes ao Período Restrito 1 e ao Período Restrito 2 não serão aplicadas neste evento", diz parte do texto. Para abrandar os impactos dessa situação, a Fórmula 1 organizou voo fretado partindo de Londres na terça-feira para assegurar a presença dos profissionais nas atividades de pista em Melbourne. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 FIA toque de recolher GP d Austrália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 Futebol Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. 03.03.26 12h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 COPA DO BRASIL Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar 04.03.26 7h00