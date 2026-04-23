Ferroviária marca no último lance, vence o Ituano e coloca um pé no Paulistão de 2027 Estadão Conteúdo 23.04.26 22h11 No confronto valendo uma vaga na elite estadual de 2027, a Ferroviária encaminhou sua presença no Paulistão de 2027. No jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, o time de Araraquara, em contra-ataque de almanaque, superou o Ituano por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Depois de um segundo tempo que só deu Ituano, aos 49 minutos, Albano puxou o contragolpe fulminante e serviu Denilson, livre na área, para apenas empurrar para as redes e garantir uma grande vantagem. Isso porque, com a vitória, apesar de mínima, por ter tido melhor campanha no acumulado, a Ferroviária avança mesmo com o empate agregado. Já o Ituano precisa vencer por dois ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para ficar com o acesso. O duelo começou com o Ituano nervoso, abusando de erros e deixando espaço na defesa. A Ferroviária se fez valer disso e passou a criar chances. Filipe Rodrigues foi quem deu o primeiro chute ao gol, defendido por Wingert. Depois, em cobrança de escanteio, Vitor Barreto mandou para fora. Aos poucos, o time da casa foi se acalmando, mas ainda assim não conseguia penetrar na área adversária. A alternativa foram os chutes de longe. Mezenga buscou o ângulo e passou rente ao travessão. Já na reta final, a ansiedade tomou conta dos dois times, que passaram a abusar de erros técnicos e o placar seguiu zerado para o intervalo. Na segunda etapa, o panorama se inverteu. O Ituano retornou mais organizado, conseguindo construir melhor suas ideias em campo. Em bola alçada na área, Neto Berola apareceu na segunda trave e Denis Junior brilhou ao evitar o tento. O lance animou os donos da casa, que passaram a arriscar mais. Nelsinho esquentou as luvas do goleiro. Depois da parada para hidratação, a Ferroviária equilibrou a partida, principalmente ao se fechar na defesa, mas o ataque seguia inoperante. Na reta final, o Ituano foi todo ao ataque e abusou da bola aérea e ela se tornou vilã. Aos 49 minutos, no último lance, a defesa afastou o perigo, Albano puxou o contra-ataque e tocou para Thiago, que cruzou rasteiro para Denilson dar a vantagem à Ferroviária. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série A2 Otuano Ferroviária COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 FUTEBOL Perfil europeu aponta Remo como campeão mundial em 1950 Leão conquistou o Torneio Internacional de Caracas, na Venezuela 24.04.26 0h06 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04