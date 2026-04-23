Ferroviária marca no último lance, vence o Ituano e coloca um pé no Paulistão de 2027

No confronto valendo uma vaga na elite estadual de 2027, a Ferroviária encaminhou sua presença no Paulistão de 2027. No jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, o time de Araraquara, em contra-ataque de almanaque, superou o Ituano por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Depois de um segundo tempo que só deu Ituano, aos 49 minutos, Albano puxou o contragolpe fulminante e serviu Denilson, livre na área, para apenas empurrar para as redes e garantir uma grande vantagem. Isso porque, com a vitória, apesar de mínima, por ter tido melhor campanha no acumulado, a Ferroviária avança mesmo com o empate agregado. Já o Ituano precisa vencer por dois ou mais gols de diferença na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para ficar com o acesso.

O duelo começou com o Ituano nervoso, abusando de erros e deixando espaço na defesa. A Ferroviária se fez valer disso e passou a criar chances. Filipe Rodrigues foi quem deu o primeiro chute ao gol, defendido por Wingert. Depois, em cobrança de escanteio, Vitor Barreto mandou para fora.

Aos poucos, o time da casa foi se acalmando, mas ainda assim não conseguia penetrar na área adversária. A alternativa foram os chutes de longe. Mezenga buscou o ângulo e passou rente ao travessão. Já na reta final, a ansiedade tomou conta dos dois times, que passaram a abusar de erros técnicos e o placar seguiu zerado para o intervalo.

Na segunda etapa, o panorama se inverteu. O Ituano retornou mais organizado, conseguindo construir melhor suas ideias em campo. Em bola alçada na área, Neto Berola apareceu na segunda trave e Denis Junior brilhou ao evitar o tento. O lance animou os donos da casa, que passaram a arriscar mais. Nelsinho esquentou as luvas do goleiro.

Depois da parada para hidratação, a Ferroviária equilibrou a partida, principalmente ao se fechar na defesa, mas o ataque seguia inoperante. Na reta final, o Ituano foi todo ao ataque e abusou da bola aérea e ela se tornou vilã. Aos 49 minutos, no último lance, a defesa afastou o perigo, Albano puxou o contra-ataque e tocou para Thiago, que cruzou rasteiro para Denilson dar a vantagem à Ferroviária.