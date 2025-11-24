Ferreirinha tem lesão confirmada e vira dúvida no São Paulo para o jogo contra o Fluminense Estadão Conteúdo 24.11.25 21h12 Ferreirinha é mais um problema do São Paulo nesta reta final de Brasileirão. O jogador, que foi substituído na vitória sobre o Juventude por 2 a 1, no último domingo, na Vila Belmiro, sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda. A informação foi divulgada pelo clube nesta segunda-feira. Segundo o São Paulo, a lesão do atacante foi confirmada em exame de imagem. O atleta já iniciou a recuperação e será reavaliado diariamente. No entanto, ele não deve ficar à disposição do técnico Hernán Crespo para a partida contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após sentir dores durante o primeiro tempo contra a equipe gaúcha, Ferreirinha deu lugar ao jovem atacante Lucca no intervalo de jogo, que se destacou ao longo da segunda etapa. Por isso, o garoto revelado pelas categorias de base do time paulista pode ter uma chance contra os cariocas. Com a lesão de Ferreirinha, uma longa lista de desfalques do time tricolor fica ainda mais extensa. Neste momento, são 14 jogadores no Departamento Médico. Na tabela do Brasileirão, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com 48 pontos, sete a menos que o Fluminense, que fecha o G-7. A três rodadas do fim da competição, o grande objetivo do time comandado por Crespo é a classificação para a Libertadores de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Ferreirinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18