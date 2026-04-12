Fenômeno australiano de 18 anos bate marca de Usain Bolt nos 200m

O velocista Gout Gout voltou a chamar atenção do atletismo mundial com uma marca histórica. Neste domingo, no Campeonato Nacional da Austrália, em Sydney, o atleta de 18 anos venceu os 200m rasos com o tempo de 19s67 e se tornou o mais rápido da história nessa idade, superando o registro de Usain Bolt.

A marca do jamaicano, referência na prova, era de 19s93, estabelecida em 2004. Além de Gout, outro australiano também ficou abaixo do tempo de Bolt: Aidan Murphy terminou com 19s88 e garantiu a segunda colocação, reforçando o nível da disputa.

Após a prova, Gout destacou o ambiente competitivo como combustível para o resultado e demonstrou confiança para os próximos passos na carreira.

"Era isso que eu estava esperando. Temos atletas incríveis na Austrália, e competir com eles nos motiva a ir além dos limites. Sinto um grande alívio por ter feito uma corrida válida. Tenho velocidade e físico para tempos como esse, e a sensação é ótima. Estou pronto para mais", afirmou o atleta.

O resultado amplia uma sequência de feitos do jovem velocista. Em 2024, ainda com 16 anos, ele já havia registrado o melhor tempo da história para a idade nos 200m, ao vencer uma competição escolar com 20s04, também superando uma marca que pertencia a Bolt.