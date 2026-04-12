Fenômeno australiano de 18 anos bate marca de Usain Bolt nos 200m Estadão Conteúdo 12.04.26 12h36 O velocista Gout Gout voltou a chamar atenção do atletismo mundial com uma marca histórica. Neste domingo, no Campeonato Nacional da Austrália, em Sydney, o atleta de 18 anos venceu os 200m rasos com o tempo de 19s67 e se tornou o mais rápido da história nessa idade, superando o registro de Usain Bolt. A marca do jamaicano, referência na prova, era de 19s93, estabelecida em 2004. Além de Gout, outro australiano também ficou abaixo do tempo de Bolt: Aidan Murphy terminou com 19s88 e garantiu a segunda colocação, reforçando o nível da disputa. Após a prova, Gout destacou o ambiente competitivo como combustível para o resultado e demonstrou confiança para os próximos passos na carreira. "Era isso que eu estava esperando. Temos atletas incríveis na Austrália, e competir com eles nos motiva a ir além dos limites. Sinto um grande alívio por ter feito uma corrida válida. Tenho velocidade e físico para tempos como esse, e a sensação é ótima. Estou pronto para mais", afirmou o atleta. O resultado amplia uma sequência de feitos do jovem velocista. Em 2024, ainda com 16 anos, ele já havia registrado o melhor tempo da história para a idade nos 200m, ao vencer uma competição escolar com 20s04, também superando uma marca que pertencia a Bolt. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atletismo Bolt Gout Gout COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00 FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 ESPORTES Brasil disputa cinco finais em Copa do Mundo de ginástica rítmica neste domingo (12/4) Quatro das vagas foram asseguradas neste sábado (11/4). As decisões começam a partir das 4h25, horário de Brasília 11.04.26 22h47 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com retorno de artilheiro, Paysandu recebe o Brusque-SC em reencontro com a Fiel na Série C Papão fará sua primeira partida na Série c ao lado da torcida e conta com o retorno do atacante Ítalo ao time 12.04.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, Série A italiana, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 12.04.26 7h00 ELETRIZANTE Na marra e no fim: Remo arranca empate sob chuva e tensão no Mangueirão Vasco domina, torcida se irrita, mas Marllon salva o Leão aos 38 do segundo tempo; ponto suado ainda mantém time no Z-4 11.04.26 18h57 Na elite, Remo aquece comércio e anima vendedores na capital paraense Lojas e feirantes relatam aumento na procura de produtos e apostam em sequência positiva para ampliar as vendas 12.04.26 9h00