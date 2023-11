Promessa argentino-brasileiro assina contrato com clube inglês; conheça

O joia argentino-brasileira, Felipe Rodríguez, assinou contrato profissional até 2026 com o clube que disputa a 2° divisão da Inglaterra, Preston North End, na última quarta-feira (08). O atacante, de 17 anos, é filho de argentinos, nascido no Brasil e também tem nacionalidade espanhola.

Felipinho, como é conhecido, foi convidado para um período de treinos na seleção argentina, onde agora divide o tempo com o Preston North. Em 2022, ganhou destaque no futebol de base ao marcar cinco gols em um só jogo pela Copa da Inglaterra Sub-18.

“Feliz por assinar um contrato profissional com este clube incrível. A jornada continua”, disse ele em uma publicação ao lado dos pais.

Promovido para jogar no time principal nesta temporada, Felipinho está no banco de reservas em algumas partidas e disputa, nesta sexta-feira (10) a Copa do Mundo Sub-17, pela Seleção Argentina.

"Felipe é um verdadeiro ativo para nós porque ele tem muita qualidade. Nós sentimos que ele tem um grande futuro pela frente, mas por enquanto ele tem que seguir trabalhando duro para conseguir estrear pelo time principal", declarou o técnico Ryan Lowe.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)