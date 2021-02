Felipe Neto revela animação misteriosa com o Botafogo: 'Hoje eu fiquei otimista'

Tem coisa boa vindo por aí para o Botafogo? Pelo menos foi isto que Felipe Neto, ex-patrocinador do clube, deu a entender. Nesta quinta-feira, o youtuber falou sobre a situação do clube de General Severiano e revelou, sem dar muitos detalhes, que está otimista.

+ Ainda dá para se salvar? Veja e simule a tabela do BrasileirãoAo ser perguntado por um seguidor sobre o atual panorama do Alvinegro pelo Instagram, Felipe Neto respondeu que a torcida do Botafogo ficará sabendo o motivo da animação em breve.

- Estou triste. Mas se tem algum botafoguense me acompanhando aí, hoje eu fiquei otimista. Ainda não posso dizer o motivo, mas, mais para frente, vocês (torcedores) vão saber - revelou o youtuber.

Vale ressaltar que Felipe Neto seria um dos investidores no primeiro projeto da Botafogo S/A, que fracassou por não atingir a quantidade mínima de dinheiro necessária para negociar as dívidas do clube com os credores.