Felipe Melo rebate Calleri após Choque-Rei e critica fala sobre o Palmeiras: 'Tem de pensar' Felipe Melo afirmou que o discurso do atacante pode servir como aprendizado, principalmente pelo contexto do jogo Estadão Conteúdo 23.03.26 13h52 Felipe Melo (Instagram @felipemelo) A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo neste domingo, 22, pelo Campeonato Brasileiro, seguiu rendendo repercussão fora de campo. Após as declarações de Jonathan Calleri sobre o estilo de jogo do rival, quem entrou no debate foi Felipe Melo, que discordou da leitura feita pelo atacante tricolor. Calleri havia afirmado que o São Paulo teve controle da partida no MorumBis, apesar da derrota por 1 a 0, e criticou a postura da equipe comandada por Abel Ferreira, dizendo que o Palmeiras "sempre joga da mesma forma" e recua após abrir o placar. O argentino também minimizou a sequência negativa no clássico, destacando títulos recentes conquistados mesmo sem vitórias no tempo regulamentar. Felipe Melo, por sua vez, adotou um tom crítico ao comentar a entrevista do jogador. Para ele, o Palmeiras manteve sua identidade competitiva e poderia até ter construído um placar mais elástico ainda no primeiro tempo. O ex-zagueiro também avaliou que a fala de Calleri foi precipitada, embora tenha reconhecido a qualidade do atacante. "O Palmeiras ontem não fez nem esforço, pô. O Palmeiras não fez esforço. O primeiro tempo do Palmeiras era para ter sido uns 3, 4. O Calleri, do qual eu sou um grande admirador, um grandíssimo atacante, deu uma entrevista completamente equivocada. E de entrevista equivocada eu conheço, porque eu já dei algumas (...) Pô, falar que o Palmeiras joga sempre do mesmo jeito... Tá brincando, rapaz. Palmeiras joga do mesmo jeito mesmo. Sempre joga pra ser campeão. Acho que você deveria pegar como exemplo como joga o Palmeiras, que todo ano briga para ser campeão", iniciou. Na sequência, Felipe Melo afirmou que o discurso do atacante pode servir como aprendizado, principalmente pelo contexto do jogo. "Então, você tem de parar de colocar desculpa nas coisas. 'Ah, mas o Palmeiras...' O Palmeiras foi lá e ganhou. Se o Palmeiras joga super defensivo, como você falou, isso é até uma situação ruim pra você, pô, que é um grande atacante e não teve a capacidade de em 90 minutos de o Palmeiras só se defendendo, como você falou, de fazer um gol no Palmeiras, pô. E você é ruim? Não. Pra mim você é muito acima da média, Calleri", disse. "Então, assim, eu acho que são entrevistas que você tem de pensar um pouco pra falar, sabe? Porque eu, quando não pensava e dava entrevista no calor do jogo, eu pagava muito por isso, enxurrada de críticas", finalizou Felipe Melo. Dentro de campo, com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, com 19 pontos, e o São Paulo caiu para a segunda posição, com três pontos a menos que o rival. O resultado ampliou o jejum do time tricolor no clássico, que já dura 12 partidas - a última vitória aconteceu em julho de 2023. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasielirão São Paulo FC Palmeiras Calleri Felipe Melo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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