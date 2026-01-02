Felipe Melo critica Abel por férias estendidas no Palmeiras: 'Deveria ser o 1º a se apresentar' Estadão Conteúdo 02.01.26 10h37 Com uma passagem vitoriosa no Palmeiras em seu retorno ao futebol brasileiro, o ex-volante Felipe Melo usou as redes sociais para criticar a postura do técnico Abel Ferreira, que deverá se reintegrar depois do elenco para iniciar a temporada 2026. As declarações do agora comentarista se basearam na falta de títulos do clube paulista em 2025. "Foi um ano em que o Palmeiras gastou muito e não ganhou nada. Acho que ele deveria ser o primeiro a se apresentar. Acho aí um erro muito grande. É um grande treinador, mas não tenho dúvida de que os atletas vão pensar da mesma forma. 'Pô, não ganhou nada no ano passado e vai voltar depois? Como Assim", afirmou Felipe Melo em um vídeo nas suas redes sociais. Em 2025, a equipe verde bateu na trave no Campeonato Paulista ao perder a final do estadual para o Corinthians e ficou pelo caminho na Copa do Brasil ao ser eliminado nas oitavas de final com duas derrotas para o maior rival. No segundo semestre, o Palmeiras acumulou ainda mais dois vice-campeonatos. No Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar e viu o Flamengo dar a volta olímpica. Na Libertadores, em final disputada em Lima, no Peru, o rubro-negro levou a melhor no jogo decisivo ao vencer a disputa por 1 a 0 (gol de Danilo) e ficar com o troféu. Sob o comando de Abel Ferreira, o ex-jogador ganhou duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil, entre os títulos mais importantes. Mesmo diante dessa trajetória vencedora trabalhando com o treinador português, ele fez questão de se posicionar. "Como eu não fico em cima do muro e não fujo de nenhuma questão, estou aqui falando a vocês sobre o que eu penso sobre esse tema. Mais uma vez, ele (Abel) traz para sim ainda mais responsabilidades de ter que vencer coisas importante neste ano de 2026". Melo lembrou que esta não é a primeira vez que Abel vai se apresentar no início do ano depois do grupo. No entanto, pelo contexto da época, ele apoiou o treinador. "Quando fomos campeões da primeira Libertadores (2020), por causa da pandemia, naquela época, ele tinha voltado depois. Mas entendi aquele momento. A família morava fora e ele tinha ganhado as competições". Pelo planejamento do clube, os atletas se reapresentam neste domingo para iniciar a preparação visando o Campeonato Paulista. Já Abel Ferreira deve retornar no dia oito de janeiro para comandar o elenco profissional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Felipe Melo Palmeiras Abel crítica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57