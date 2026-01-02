Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Felipe Melo critica Abel por férias estendidas no Palmeiras: 'Deveria ser o 1º a se apresentar'

Estadão Conteúdo

Com uma passagem vitoriosa no Palmeiras em seu retorno ao futebol brasileiro, o ex-volante Felipe Melo usou as redes sociais para criticar a postura do técnico Abel Ferreira, que deverá se reintegrar depois do elenco para iniciar a temporada 2026. As declarações do agora comentarista se basearam na falta de títulos do clube paulista em 2025.

"Foi um ano em que o Palmeiras gastou muito e não ganhou nada. Acho que ele deveria ser o primeiro a se apresentar. Acho aí um erro muito grande. É um grande treinador, mas não tenho dúvida de que os atletas vão pensar da mesma forma. 'Pô, não ganhou nada no ano passado e vai voltar depois? Como Assim", afirmou Felipe Melo em um vídeo nas suas redes sociais.

Em 2025, a equipe verde bateu na trave no Campeonato Paulista ao perder a final do estadual para o Corinthians e ficou pelo caminho na Copa do Brasil ao ser eliminado nas oitavas de final com duas derrotas para o maior rival.

No segundo semestre, o Palmeiras acumulou ainda mais dois vice-campeonatos. No Campeonato Brasileiro, ficou em segundo lugar e viu o Flamengo dar a volta olímpica. Na Libertadores, em final disputada em Lima, no Peru, o rubro-negro levou a melhor no jogo decisivo ao vencer a disputa por 1 a 0 (gol de Danilo) e ficar com o troféu.

Sob o comando de Abel Ferreira, o ex-jogador ganhou duas Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil, entre os títulos mais importantes. Mesmo diante dessa trajetória vencedora trabalhando com o treinador português, ele fez questão de se posicionar.

"Como eu não fico em cima do muro e não fujo de nenhuma questão, estou aqui falando a vocês sobre o que eu penso sobre esse tema. Mais uma vez, ele (Abel) traz para sim ainda mais responsabilidades de ter que vencer coisas importante neste ano de 2026".

Melo lembrou que esta não é a primeira vez que Abel vai se apresentar no início do ano depois do grupo. No entanto, pelo contexto da época, ele apoiou o treinador. "Quando fomos campeões da primeira Libertadores (2020), por causa da pandemia, naquela época, ele tinha voltado depois. Mas entendi aquele momento. A família morava fora e ele tinha ganhado as competições".

Pelo planejamento do clube, os atletas se reapresentam neste domingo para iniciar a preparação visando o Campeonato Paulista. Já Abel Ferreira deve retornar no dia oito de janeiro para comandar o elenco profissional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Felipe Melo

Palmeiras

Abel

crítica
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda