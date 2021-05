Felipe Gedoz sobre o Remo: 'Temos tudo para fazer um grande segundo semestre'

Principal nome do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge (Bélgica), falou sobre seu ótimo momento em 2021. Segundo o jogador, a meta é crescer ainda mais de produção neste ano no Leão.

"Estou trabalhando muito para continuar com esse ritmo forte e para crescer de produção com o grupo. Tenho me dedicado ao máximo para melhorar meu desempenho em campo e meus números com a camisa do Remo", afirmou.

Gedoz ainda destacou que o grupo quer evoluir em 2021 e fazer uma ótima segunda metade de temporada para ajudar a equipe a alcançar os objetivos. "O elenco vem trabalhando para evoluir e para fazer uma boa sequência nos próximos meses. Temos tudo para fazer um grande segundo semestre", projetou o camisa 10.