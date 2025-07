Felipe Drugovich é apontado como favorito a uma das vagas na Cadillac em 2026, diz site

A Cadillac, equipe que entrará na Fórmula 1 a partir de 2026, cogita contratar Valtteri Bottas como primeiro piloto para o ano que vem. Já o brasileiro Felipe Drugovich é apontado como favorito para ficar com a segunda vaga na escuderia. As informações são do site Auto Action.

Principal concorrente de Drugovich por um lugar no time, o alemão Mick Schumacher teria sido informado pela escuderia que não será contratado, de acordo com o portal. Outra opção seria o mexicano Sergio Pérez, ex-Red Bull. O brasileiro é atualmente piloto reserva da Aston Martin.

"O brasileiro acumulou mais de 10.000 km em testes, sem danificar sequer uma placa de proteção, e seus tempos de volta, sempre que esteve no carro em treinos, têm igualado e até batido regularmente os de Fernando Alonso e, principalmente, Lance Stroll", elogia o site.

"Drugovich já pilotou um hipercarro Cadillac em 3 ocasiões - duas nas 24 Horas de Le Mans e uma nas 24h de Daytona - impressionando os americanos com sua velocidade e resposta, o que contribuiu para que esteja no topo da lista de (Graeme) Lowdon (chefe da equipe) para a segunda vaga", completa o Auto Action.

O chinês Guanyu Zhou era outro piloto no páreo por uma vaga, mas a escuderia norte-americana o descartou. O site afirma ainda que a Cadillac tem no radar nomes como Yuki Tsunoda e Jack Doohan, mas Felipe Drugovich é o preferido da equipe neste momento.

O Auto Action informa que as conversas entre a Cadillac e Bottas avançaram durante o fim de semana do GP da Inglaterra. A experiência, o comprometimento e a personalidade do finlandês chamam a atenção da Cadillac para ele tornar-se o primeiro piloto do time em 2026.

Além disso, Bottas também conhece a unidade de potência da Ferrari, que impulsionará a Cadillac até o ano de 2028. O piloto está familiarizado com os motores italianos, já que dirigiu a Sauber entre 2022 e 2024.