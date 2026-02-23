Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Federação Paulista anuncia datas, locais e horários das semifinais do Paulistão

A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

Estadão Conteúdo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, locais e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Nesta fase, Novorizontino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo buscam vaga na decisão.

No sábado, dia 28, Novorizontino e Corinthians abrem a disputa. A partida será no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, já que o time do interior tem a melhor campanha, às 20h30 (de Brasília). Já no domingo, dia 1º, Palmeiras e São Paulo definem o outro finalista, na Arena Barueri, também às 20h30.

Em caso de empate, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março. O time de melhor campanha, considerando também o mata-mata, decide em casa. Se houver igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

O São Paulo foi o primeiro classificado à semifinal, ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no sábado. Mais tarde, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0 e também avançou.

No domingo, o Novorizontino derrotou o Santos, por 2 a 1. Fechando as quartas de final, o Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e passou nos pênaltis com 8 a 7.

QUANDO SERÃO AS SEMIFINAIS

28 de fevereiro Novorizontino x Corinthians - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

1º de março Palmeiras x São Paulo - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

semifinais

datas

horários

locais
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MAIS ESPORTES

Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas

Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026

23.02.26 17h13

FUTEBOL

Enquete aponta ex-dirigentes como principais responsáveis pela crise financeira do Paysandu

Papão passa por crise fora das quatro linhas e pediu Recuperação Judicial na Justiça

23.02.26 16h54

FUTEBOL

Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

23.02.26 16h08

futebol

Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar'

Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial

23.02.26 13h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PROMESSAS

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

24.02.26 0h21

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

23.02.26 20h57

Futebol

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

23.02.26 16h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda