Federação Paulista anuncia datas, locais e horários das semifinais do Paulistão A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março. Estadão Conteúdo 23.02.26 17h08 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as datas, locais e os horários das semifinais do Campeonato Paulista. Nesta fase, Novorizontino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo buscam vaga na decisão. No sábado, dia 28, Novorizontino e Corinthians abrem a disputa. A partida será no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, já que o time do interior tem a melhor campanha, às 20h30 (de Brasília). Já no domingo, dia 1º, Palmeiras e São Paulo definem o outro finalista, na Arena Barueri, também às 20h30. Em caso de empate, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis. A final será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março. O time de melhor campanha, considerando também o mata-mata, decide em casa. Se houver igualdade no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis. O São Paulo foi o primeiro classificado à semifinal, ao superar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no sábado. Mais tarde, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0 e também avançou. No domingo, o Novorizontino derrotou o Santos, por 2 a 1. Fechando as quartas de final, o Corinthians empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e passou nos pênaltis com 8 a 7. QUANDO SERÃO AS SEMIFINAIS 28 de fevereiro Novorizontino x Corinthians - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube) 1º de março Palmeiras x São Paulo - Arena Crefisa Barueri, em Barueri - Record (TV aberta), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube)