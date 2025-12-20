Capa Jornal Amazônia
Federação detalha a tabela do Campeonato Paulista de 2026, que começa no dia 10 de janeiro

Estadão Conteúdo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) desmembrou neste sábado a tabela da primeira fase do Paulistão de 2026. O torneio estadual conta com a participação de 16 equipes.

O Campeonato Paulista do ano que vem tem um novo formato, inspirado na Champions League. Os times foram divididos em quatro potes. Cada clube enfrenta os adversários do pote, além de outros cinco times de outros potes. Para garantir todos os clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além do dérbi de Campinas entre Guarani e Ponte Preta, a FPF colocou essas equipes nos mesmos potes.

Cada time vai realizar oito jogos ao longo da primeira fase, disputada em pontos corridos. Os oito melhores avançam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos únicos, assim como as semifinais. Não está definido se a decisão será em dois confrontos.

O motivo da mudança no regulamento e no formato da competição é o novo calendário da CBF que será adotado a partir do ano que vem, que vai reduzir a quantidade de datas dos campeonatos estaduais.

O Paulistão tem início no dia 10 de janeiro, um sábado, com quatro jogos. A última rodada da primeira fase ocorre no dia 15 de fevereiro, um domingo, às 20h30 (de Brasília).

São Bernardo e Capivariano abrem o torneio às 15h (de Brasília) de 10 de janeiro. Às 16h, o Santos recebe o Novorizontino; enquanto Guarani e Primavera jogam em Campinas às 18h30. Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no Canindé, às 20h30.

A primeira rodada será fechada no dia 11 de janeiro, com Corinthians e Ponte Preta, às 16h; Velo Clube e Botafogo, às 17h; Noroeste e Red Bull Bragantino, às 18h15; e Mirassol e São Paulo, às 20h30.

Veja os detalhes das três primeiras rodadas do Paulistão:

Primeira rodada:

10 de janeiro de 2026 (sábado) 15h - São Bernardo x Capivariano 16h - Santos x Novorizontino 18h30 - Guarani x Primavera 20h30 - Portuguesa x Palmeiras

11 de janeiro (domingo) 16h - Corinthians x Ponte Preta 17h - Velo Clube x Botafogo 18h15 - Noroeste x Red Bull Bragantino 20h30 - Mirassol x São Paulo

Segunda rodada:

13 de janeiro (terça) 19h - Novorizontino x Guarani 21h30 - Capivariano x Portuguesa

14 de janeiro (quarta) 19h - Primavera x Mirassol 19h30 - Palmeiras x Santos 21h - Ponte Preta x Velo Clube

15 de janeiro (quinta) 19h - Botafogo x Noroeste 19h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians 21h45 - São Paulo x São Bernardo

Terceira rodada:

17 de janeiro (sábado) 16h - Primavera x Novorizontino 17h - Portuguesa x Velo Clube 18h30 - Capivariano x Ponte Preta 20h30 - Palmeiras x Mirassol

18 de janeiro (domingo) 16h - Corinthians x São Paulo 17h - São Bernardo x Noroeste 18h15 - Red Bull Bragantino x Botafogo 20h30 - Guarani x Santos

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista
Esportes
