FechadoComOEverson: esposa de goleiro denuncia mensagens de ódio nas redes e web se solidariza

O goleiro do Atlético Mineiro Everson recebeu uma corrente de apoio nas redes sociais após denunciar mensagens de ódio contra sua esposa nas redes sociais, na noite deste domingo. Após Rafaela Vieira, companheira do atleta, compartilhar um reflexão sobre o reality show "Big Brother Brasil 21" no Instagram e apontar similaridades com as críticas de parte da torcida do Galo, o post foi invadido por críticas e xingamentos. + Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

Everson com a camisa do Galo (Divulgação/Instagram Atlético-MG)

Na postagem, Rafaela comentou sobre o ex-participante do BBB Lucas Penteado, que deixou a edição neste fim de semana, e refletiu sobre o peso das críticas nas redes sociais. Ainda na mensagem, ela contou do linchamento virtual que está sofrendo e denunciou.

- Eu recentemente tive meu nome numa corrente incrível de amor onde boa parte da torcida atleticana me acolheu e me abraçou. Mesmo assim continuo recebendo mensagens como as que você vê - disse ela, em tom de ironia ao mostrar um print de uma conversa onde um torcedor atleticano aparece xingando.

Os comentários da publicação, no entanto, foram em tom de carinho. Familiares e torcedores diminuíram os excessos de parte dos atleticanos. A hashtag "Fechados Com O Everson" se tornou um dos principais assuntos no Twitter.

- O Atlético respeita a diversidade de opiniões, mas repudia mensagens de ódio como as que têm sido enviadas às redes sociais do goleiro Everson e de sua esposa, Rafaela Vieira - escreveu o clube em apoio.

A situação veio a tona após o Galo perder para o Goiás, na última quarta-feira, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Parte da torcida do time mineiro não gostou das atuações recentes do jogador. Na terceira colocação, com 60 pontos, o Alvinegro chegou a liderar o campeonato, mas, a queda na tabela de classificação revoltou os apaixonados pelo clube.