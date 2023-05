Família no esporte: mãe inspira filhos a adotarem estilo de vida mais saudável por meio da canoagem

Seguir em frente. Foi pensando assim que a ex-bancária, e hoje aposentada, Ana Paula Rezende, de 59 anos, encontrou na prática de atividade física um novo modo de vida. De início, algumas modalidades foram testadas, como yoga, corrida de rua e musculação. No entanto, a verdadeira paixão seria descoberta dois anos depois da aposentadoria: o va'a, a popular canoa havaiana.

"Quem me mostrou a canoa foi uma das minhas amigas da yoga. Eu fiquei super interessada, porque não tinha ouvido falar de mulher remando. Me comuniquei com a canoa e marquei uma aula experimental. Logo de cara me apaixonei e, assim que saí da aula, já me matriculei. Eu corria na rua e me lesionava muito, precisava trocar de atividade. Depois da canoa, sumiram as minhas lesões", explicou.

O lema de Ana Paula, o "seguir em frente", foi levado à risca no novo esporte. A ex-bancária não queria mais guardar apenas para si os privilégios gerados pela canoa havaiana. Num gesto de amor, ela trouxe dois dos três filhos para a modalidade, incentivando a prática regular de atividade física.

"O Mateus, meu filho, já era remador, só que de SUP (stand up paddle) e queria trazê-lo para a canoa. Já o Thyago é o que menos gostava de atividade física, mas entendia a canoa como algo prazeroso e queria apresentar pra ele. Eles foram pra uma aula experimental e o Thyago ficou, logo o mais preguiçoso. Um ano depois o Mateus apareceu, muito por insistência minha", contou.

"É muito forte na canoa essa relação com os filhos. A gente diz que somos uma Ohana, que significa família. Trazer os meus filhos para essa comunidade, que é tão querida, valorizou ainda mais a nossa Ohana", comemora.

Inspiração dupla: atleta e pessoa

Foco foi fundamental para que a familia seguisse na canoa havaiana (Thiago Gomes/ O Liberal)

"A nossa relação com a mamãe é muito forte. Se apertar mais, vira um nó". É assim que o funcionário público Thyago Rezende, de 43 anos, avalia a relação da família, sobretudo após o início dos treinos envolvendo ele, o irmão e a mãe. Ele diz que Ana Paula foi uma grande inspiração para que a prática de atividade física passasse a fazer parte da rotina.

"Eu sou mais preguiçoso, mas um dia eu fui, acabei gostando, e tô lá desde 2019. Eu sou apaixonado pela canoa, ainda mais por ver a minha mãe, na idade dela, ser uma grande atleta e um destaque na canoa. A gente vê que tudo é possível, que não tem tempo pra começar. Sempre dá para começar a se movimentar e ter uma vida mais saudável", disse Thyago.

Ana Paula foi descrita como "inspiração" também pelo outro filho que participa dos treinos na canoa, o professor Mateus Maia, de 39 anos. Segundo ele, a mãe é um exemplo de dedicação dentro e fora das águas.

"Uma coisa que eu aprendi: todo o mundo da canoa se referia à ela como 'a que não cansa'. Isso é muito inspirador pra mim, porque ela começou a praticar atividade física quando não era jovem. Ouvir isso dos outros, que ela é aquela que não cansa, que nunca desiste, que enfrenta qualquer desafio, é muito inspirador. Admiro ela demais como atleta e como pessoa", contou Mateus.

Competições e torcida

Ana Paula fala da emoção de remar ao lado dos filhos (Thiago Gomes/ O Liberal)

O "seguir em frente" de Ana Paula não parou por aí. Não bastava apenas o amor dos filhos em cada treino, ela precisava elevar o próprio desempenho ao máximo e se tornar uma atleta da modalidade. Claro que os filhos foram os "fiéis escudeiros" nessa empreitada.

Hoje, Ana Paula, Mateus e Thyago são competidores da equipe da Canoa Paidégua, grupo de remadores que se concentra no Espaço Naútico, no bairro do Guamá, em Belém. A ex-bancarária conta que ela e os filhos já participaram de vários torneios, regionais e nacionais, e que sensação de remar ao lado de quem mais ama é indescritível.

"O Thyago competia mais no início, mas agora está recuperando o condicionamento físico. Quem tem participado das provas comigo atualmente é o Mateus. Existe sempre um cuidado maior quando você tem seu filho na água, devido à lesões e performance. Apesar disso, a coisa mais prazerosa do mundo é estar na mesma canoa que os meus filhos, algo incrível", explicou.

Em competições, Ana Paula também é torcedora dos filhos. Quem contou com essa "torcida vip" recentemente foi Mateus. Em 2022, ele participou do Desafio Salvador-Morro de São Paulo, na Bahia, e teve de perto a torcida da mãe. A vibração dela parece ter sido importante, já que ele e a equipe da Canoa Paidégua acabaram a prova, que percorre mais de 60 km em mar aberto, entre as quatro melhores do país.

"Ela foi meu staff, torcdorea e incentivadora. Foi nessa prova que eu percebi que poderia supera qualquer limite ao lado dela. Entrei no SUP profissional em 2019, quando recebi meu apelido de 'perna de jambu'. Desde lá competi várias vezes, mas nunca com a mesma emoção dessa prova na Bahia, ao lado da minha mãe", contou.

Familia na água

Ana Paula quer levar restante da família para a canoa havaiana (Thiago Gomes/ O Liberal)

A participação da família Rezende na canoa não deve parar por aí. Ana Paula disse que deseja, em breve trazer ainda mais membros para o esporte. A próxima a a experimentar a prática deve ser a filha, única da família que ainda não está na modalidade.

"Quero muito trazer minha filha e meus sobrinhos. Ela gosta de atividades, mas os horários da canoa são ruins, porque ela tem filhos pequenos. Quero trazer também minha neta mais velha, que tem 11 anos, e está quase na idade de poder remar", disse.

Canoa Paidégua

A Canoa Paidégua é um grupo de remadores de canoa havaiana, que fica no Espaço Náutico, ao lado do campus principal da UFPA em Belém. O local oferece aulas de va'a de terça à sexta, em horários pela manhã e pela noite. Mais informações estão nas redes sociais do grupo.