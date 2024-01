Família de Schumacher põe à venda Ferrari autografada pelo heptacampeão mundial

A família de Michael Schumacher decidiu colocar à venda uma Ferrari F430 Spider autografada pelo heptacampeão. O carro foi originalmente um presente dado por Schumi a seu pai, Rolf Schumacher, conforme relatado pelo "Marca". Desde o grave acidente de esqui nos Alpes franceses, que completou dez anos em 29 de dezembro de 2023, o ex-piloto alemão permanece afastado da vida pública, mantendo seu estado de saúde em sigilo.

O veículo de 2005 está sendo ofertado por 299.500 euros (cerca de R$ 1,6 milhão) e tem apenas 29.301 km rodados. Seu interior inclui uma placa com o nome do modelo e a assinatura de Michael. Equipado com o motor V8 de 4,3 litros F136, o F430 possui 490 cv de potência.

A Ferrari da família Schumacher também possui o "manettino", uma peça desenvolvida por Frank Stephenson, designer do F430, inspirada nos volantes utilizados na Fórmula 1. Esse dispositivo permite que o condutor ajuste os sistemas eletrônicos do carro diretamente no volante, de acordo com suas preferências ou as condições da estrada.

A colaboração entre Michael Schumacher e a Ferrari é uma das parcerias mais bem-sucedidas na história da Fórmula 1, especialmente entre o final do século XX e o início do XXI. Entre 2000 e 2004, o piloto alemão conquistou cinco títulos de pilotos consecutivos, quebrando um hiato de 21 anos para a equipe desde o título de Jody Scheckter em 1979.

Desde o acidente no final de 2013, Schumacher não foi mais visto em público. As últimas informações sobre sua saúde remontam a setembro de 2019, quando ele foi internado em um hospital de Paris para um suposto procedimento com células-tronco. No entanto, no mês seguinte, o cirurgião de Schumi negou o tratamento, afirmando que "não fazia milagres".

A família mantém o silêncio sobre o estado de saúde do heptacampeão, enfatizando constantemente seu desejo e direito à privacidade. Apenas algumas pessoas fora do círculo familiar mais próximo têm permissão para visitar Michael. Jean Todt, ex-presidente da FIA e ex-diretor esportivo da Ferrari, é uma delas.

A temporada de Fórmula 1 retorna em 2 de março de 2024 com o GP do Bahrein, marcando o início de 24 etapas na maior temporada já realizada na categoria. O calendário inclui também a realização de seis corridas sprint.