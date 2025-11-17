Falta de controle em estoque deixou Corinthians sem uniforme principal em jogo do Brasileirão De acordo com a auditoria, estava definido que as duas equipes usariam os respectivos uniformes principais, mas funcionários notaram que havia falta de camisetas brancas Estadão Conteúdo 17.11.25 22h02 Na terceira rodada, o Corinthians superou o Vila Nova e o Ituano eliminou Fortaleza (Rodrigo Gazzanel/ Corinthians) A falta de controle no estoque de materiais esportivos do Corinthians, que deu brecha para desvios de camisas e vendas ilegais de materiais da Nike, chegou a deixar o clube sem provisão de uniformes, conforme relatado pela auditoria contratada para averiguar o caso. No dia 13 de setembro, quando venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, o time jogou com o segundo conjunto, na cor preta, porque não havia quantidade suficiente de peças do primeiro, branco, para vestir todos os jogadores. De acordo com a auditoria, estava definido que as duas equipes usariam os respectivos uniformes principais, mas funcionários notaram que havia falta de camisetas brancas. O gerente administrativo Rafael Salomão pediu o material à Nike, com caráter de urgência. Não havia, contudo, tempo hábil para a entrega por causa de prazos logísticos. "Como alternativa, o Corinthians entrou em contato com a Diretoria do Fluminense, solicitando autorização para que a partida ocorresse com ambas as equipes utilizando seus segundos uniformes. O Fluminense gentilmente atendeu o pedido", explica o texto da averiguação. O documento diz que foi constatada "ausência de critérios técnicos e de planejamento do Clube" nos pedidos feitos à Nike e destaca como "paradoxal" a falta de estoque, uma vez que foi realizado um pedido de grande quantidade no início do ano. "Em janeiro de 2025, o Clube realizou uma solicitação excessiva, próxima a 20 mil itens de uma só vez, enquanto, paradoxalmente, faltam materiais essenciais, como camisas principais de jogo, evidenciando desequilíbrio na gestão de demandas e falhas de planejamento." A falta de material para o jogo contra o Fluminense é apontada como uma consequência desses problemas. "A ocorrência registrada decorre da inexistência de um processo de controle no giro de estoque, como também no estoque de segurança devidamente estruturado." O relatório da auditoria foi entregue pela presidência do Corinthians a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que, por sua vez, encaminhou o documento à Comissão de Justiça. Agora, as partes citadas serão ouvidas para a elaboração de um parecer. Entenda o caso Uma auditoria interna realizada pelo Corinthians, por determinação do presidente Osmar Stábile, apontou desvios de camisas e venda ilegal de materiais da Nike dentro do próprio clube. Um relatório de 94 páginas demonstrou que os times das categorias de base ficaram sem receber uniformes ou estavam utilizando roupas em mau estado de conservação apesar de o clube ter excedido em quase 300% a cota anual de itens solicitados à Nike. O caso chegou ao conhecimento do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e o promotor Cássio Roberto Conserino, responsável pela investigação relacionada ao uso irregular dos cartões corporativos por ex-dirigentes, pediu a instauração de um inquérito na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) para apurar o caso. Segundo documento obtido pelo Estadão, a auditoria apontou a retirada irregular de 131 itens registrados em nome do vice-presidente Armando Mendonça e a comercialização ilegal de camisas oficiais do clube por um funcionário, que recebeu pagamento via Pix de R$ 300,00 em sua conta pessoal pela venda de três peças originais do estoque. O caso foi confirmado após denúncia anônima e compra controlada realizada pelos auditores em 11 e 13 de outubro de 2025, resultando na confissão do funcionário envolvido. A auditoria classificou Mendonça como responsável pela administração dos materiais Nike e apontou o vice como principal suspeito por desvios processuais e retiradas indevidas de camisas. O vice-presidente corintiano Armando Mendonça afirmou ser "falsa" a informação de que é o responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e administração dos almoxarifados. Ele diz que a gestão do impichado Augusto Melo não fazia o controle necessário e resolveu ajudar pessoalmente no sistema de cadeia de aprovações de retirada de material para dar maior transparência e controle à destinação do patrimônio do clube e evitar prejuízos. "É preciso salientar que não é nem nunca foi de minha responsabilidade a definição de política de distribuição interna por departamento, o que normalmente é feito a cada ano. Minha função é a de analisar os pedidos extras e autorizá-los de acordo com as necessidades, juntamente com o departamento administrativo. Lamento profundamente informações desconectadas da verdade e desamparada de qualquer material probatório", respondeu o vice, em nota enviada à reportagem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians uniforme COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19