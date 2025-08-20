Fábio agradece homenagem do Fluminense após bater recorde mundial de jogos: 'Marca gigantesca' Estadão Conteúdo 20.08.25 19h33 O dia 19 de agosto ficará marcado na vida de Fábio. Ao entrar em campo diante do América de Cali pela Copa Sul-Americana, o goleiro completou 1391 partidas disputadas, superando a marca do também goleiro Peter Shilton e se tornando o atleta com mais jogos na história. O Fluminense prestou homenagem a seu arqueiro, que celebrou o feito aos 44 anos. "Só tenho motivos para agradecer a Deus, que me permitiu viver esse momento especial, alcançar essa marca gigantesca. Foi uma emoção muito grande viver isso, ainda por cima ter a minha família ao meu lado no momento das homenagens", comemorou Fábio. O Fluminense iniciou as homenagens antes de a bola rolar contra os colombianos - vitória por 2 a 0 e vaga nas quartas de final -, com um vídeo exibido no telão do Maracanã, com 35 mil torcedores presentes. O goleiro jogou com um patch na camisa celebrando a marca. A torcida ainda pôde adquirir um copo especial. "É uma satisfação enorme alcançar esse recorde vestindo a camisa do Fluminense, que me abriu as portas. Agora é seguir jogando e buscando novas conquistas a cada jogo", completou Fábio, que defendeu o clube carioca pela 235ª vez. Defendendo o Fluminense pelo quarto ano seguido, Fábio sempre se destacou nas conquistas recentes do clube com grandes defesas e apresentações seguras. A maior conquista da carreira foi a Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors. Ainda ganhou a Recopa de 2024 e é bicampeão carioca: 2022 e 23. A festa do goleiro prosseguiu após o jogo, quando recebeu um prato e um quadro comemorativo das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice Mattheus Montenegro. Ele estava acompanhado da mulher e dos filhos e foi aplaudido pelos companheiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Fluminense Fábio recorde de jogos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem apenas uma vitória em casa sob o comando de António Oliveira Leão Azul soma 33,3% de aproveitamento nos últimos seis jogos como mandante e treinador segue pressionado 20.08.25 17h35 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Destaque Futebol: Paraense impedida de jogar por ser menina é convocada para a Seleção Brasileira Goleira do Internacional, a jogadora foi selecionada para um período de treinamento com a equipe sub-17 do Brasil 20.08.25 11h51 Futebol Após saída do Paysandu, Fluminense deve emprestar Luan Freitas para time da Série A; saiba qual Clube gaúcho reforça a zaga em meio a dificuldades defensivas 20.08.25 11h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Copa Sulamericana e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 20.08.25 7h00 Finalmente Transferban encerrado: Paysandu quita dívida e volta a contratar para a Série B Clube bicolor estava impedido de registrar atletas desde 30 de junho por dívida com o Torreense, de Portugal 20.08.25 12h13 Futebol Criciúma-SC e Avaí-SC empatam e 'ajudam' o Remo na tabela da Série B; confira Com isso, o Leão Azul fechou a rodada na quinta colocação, próximo do G-4 20.08.25 9h45 Futebol Remo vai a Curitiba enfrentar o líder da Série B com cinco desfalques; veja O técnico António Oliveira terá bastante trabalho para arrumar a onzena que tentará vencer o Coxa para voltar ao G4 20.08.25 15h43