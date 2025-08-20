Capa Jornal Amazônia
Fábio agradece homenagem do Fluminense após bater recorde mundial de jogos: 'Marca gigantesca'

Estadão Conteúdo

O dia 19 de agosto ficará marcado na vida de Fábio. Ao entrar em campo diante do América de Cali pela Copa Sul-Americana, o goleiro completou 1391 partidas disputadas, superando a marca do também goleiro Peter Shilton e se tornando o atleta com mais jogos na história. O Fluminense prestou homenagem a seu arqueiro, que celebrou o feito aos 44 anos.

"Só tenho motivos para agradecer a Deus, que me permitiu viver esse momento especial, alcançar essa marca gigantesca. Foi uma emoção muito grande viver isso, ainda por cima ter a minha família ao meu lado no momento das homenagens", comemorou Fábio.

O Fluminense iniciou as homenagens antes de a bola rolar contra os colombianos - vitória por 2 a 0 e vaga nas quartas de final -, com um vídeo exibido no telão do Maracanã, com 35 mil torcedores presentes. O goleiro jogou com um patch na camisa celebrando a marca. A torcida ainda pôde adquirir um copo especial.

"É uma satisfação enorme alcançar esse recorde vestindo a camisa do Fluminense, que me abriu as portas. Agora é seguir jogando e buscando novas conquistas a cada jogo", completou Fábio, que defendeu o clube carioca pela 235ª vez.

Defendendo o Fluminense pelo quarto ano seguido, Fábio sempre se destacou nas conquistas recentes do clube com grandes defesas e apresentações seguras. A maior conquista da carreira foi a Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors. Ainda ganhou a Recopa de 2024 e é bicampeão carioca: 2022 e 23.

A festa do goleiro prosseguiu após o jogo, quando recebeu um prato e um quadro comemorativo das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice Mattheus Montenegro. Ele estava acompanhado da mulher e dos filhos e foi aplaudido pelos companheiros.

Palavras-chave

futebol

Copa Sul-Americana

Fluminense

Fábio

recorde de jogos
.
