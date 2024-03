Fã pede chute de Jon Jones e vai parar no hospital após o golpe; veja o vídeo

O campeão dos pesos-pesados do UFC, Jon Jones, mandou um fã para o hospital após um encontro em um evento em Brisbane, no último mês. A vítima do lutador foi identificada como Jensen Dean. O homem desafiou o atleta a dar chutes na perna dele, garantindo que aguentava o golpe, que é uma das principais potências do atleta.

A brincadeira saiu cara para Dean, que ficou com a pena cheia de hematomas. Em registros divulgados pelo fã, ele mostrou que ficou cara a cara com o campeão e pediu para que o Jones o acertasse com um chute na perna. O lutador acatou o pedido e o golpeou. No vídeo, é possível ver que o homem se desequilibra, mas diz que o golpe não foi tão forte.

O peso-pesado acertou uma segunda vez e o fã se desequilibrou mais uma vez. No fim, Jensen cumprimenta o lutador e sai mancando. Após o evento, Dean informou que precisou ir ao hospital e mostrou a perna marcada por conta da potência dos chutes.

Veja o vídeo

Jon Jones é considerado um dos melhores lutadores de MMA da história. No UFC, maior evento de artes marciais do mundo, o estadunidense é duplo-campeão, tendo conquistado o título dos meio-pesados e pesados, categoria em que atua atualmente. No cartel, o lutador tem impressionantes 27 vitórias, uma derrota e um confronto sem resultado.