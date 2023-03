No retorno às lutas, Jon Jones vence Ciryl Gane no primeiro round e leva cinturão dos pesos pesados

Jon Jones é o novo campeão dos pesos pesados, depois de assombrar o mundo com seu retorno às lutas após um intervalo de três anos, derrotando Ciryl Gane, ainda no primeiro round, na luta principal do UFC 285, realizado na madrugada deste domingo, em Las Vegas (EUA). O novo campeão aplicou uma guilhotina no oponente e acabou com um dos prêmios de "Performance da Noite", embolsando a quantia de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil).

Além dele, o Ultimate também elegeu mais dois lutadores por suas performances. Alexa Grasso, nova detentora do cinturão do peso-mosca (até 57kg), foi premiada ao vencer, no quarto round, a campeã dominante da categoria, Valentina Shevchenko, enquanto o estreante Bo Nickal, completou o time ao finalizar Jamie Pickett no primeiro assalto.

A premiação de "Luta da Noite" foi alvo de uma exceção por parte do presidente do UFC, Dana White. Depois de uma luta agressiva entre Shavkat Rakhmonov e Geoff Neal, que terminou com a vitória do lutador cazaque, por finalização no fim do combate, o dirigente declarou que iria pagar o valor de US$ 50 mil para o americano, mesmo sem ele ter batido o peso na véspera do evento.