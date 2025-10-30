Capa Jornal Amazônia
F1: Verstappen curte folga em Brasília ao lado do sogro Piquet antes do GP de São Paulo

Estadão Conteúdo

Poucas horas após finalizar o Grande Prêmio do México, Max Verstappen chegou ao Brasil para curtir a folga de uma semana antes do GP de São Paulo. O tetracampeão, porém, fez escala em Brasília para visitar a família de sua namorada Kelly Piquet.

Na quarta-feira, dia 29, o cantor sertanejo Gleno Rossi publicou uma foto do piloto da Red Bull curtindo uma tarde com seu sogro, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet. Na publicação, Verstappen aparece de Havaianas no pé e sorridente ao lado dos amigos.

A breve visita faz parte de uma tradição do holandês, em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25km do Distrito Federal.

A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao país acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal dos Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista.

Os pilotos entram na pista em Interlagos na sexta-feira, dia 7, às 11h30 (de Brasília), com o Treino Livre 1. A corrida oficial está marcada para o domingo, 9, às 14h (de Brasília).

