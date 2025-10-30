F1: Verstappen curte folga em Brasília ao lado do sogro Piquet antes do GP de São Paulo Estadão Conteúdo 30.10.25 15h02 Poucas horas após finalizar o Grande Prêmio do México, Max Verstappen chegou ao Brasil para curtir a folga de uma semana antes do GP de São Paulo. O tetracampeão, porém, fez escala em Brasília para visitar a família de sua namorada Kelly Piquet. Na quarta-feira, dia 29, o cantor sertanejo Gleno Rossi publicou uma foto do piloto da Red Bull curtindo uma tarde com seu sogro, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet. Na publicação, Verstappen aparece de Havaianas no pé e sorridente ao lado dos amigos. A breve visita faz parte de uma tradição do holandês, em anos anteriores ele chegou a competir de kart em Paranoá, região administrativa localizada a cerca de 25km do Distrito Federal. A bordo de uma aeronave avaliada em R$ 262 milhões, Max chegou ao país acompanhado de Kelly, sua enteada Penélope e a jovem Lily, primeira filha do casal nascida em maio deste ano. O piloto da RBR deve ficar na cidade natal dos Piquet até o começo da próxima semana, quando seguirá caminho para a capital paulista. Os pilotos entram na pista em Interlagos na sexta-feira, dia 7, às 11h30 (de Brasília), com o Treino Livre 1. A corrida oficial está marcada para o domingo, 9, às 14h (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo Verstappen Piquet folga Brasília COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46