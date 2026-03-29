F1: Verstappen admite que Red Bull é coadjuvante: 'Disputa no pelotão intermediário'

Após quatro títulos consecutivos e da perda do campeonato de 2025 por apenas dois pontos para Lando Norris, o holandês Max Verstappen afirmou que a Red Bull agora faz parte da "disputa pelo pelotão intermediário". O tetracampeão mundial não conseguiu ultrapassar Pierre Gasly, da Alpine, e terminou o GP do Japão na oitava posição.

"Não é algo negativo ser comparado à Alpine, porque eles estão fazendo um bom trabalho. É só que, para nós, não é onde gostaríamos de estar", afirmou Verstappen. "No momento, estamos mais focados na disputa no pelotão intermediário do que na frente."

Neste ano, Verstappen foi eliminado no Q2 no treino qualificatório no Circuito de Suzuka, onde havia dominado, conquistando a pole position e a vitória nos quatro anos anteriores. Ele conseguiu retornar ao top 10 nas primeiras voltas da corrida deste domingo, mas não conseguiu ultrapassar Gasly, seu ex-companheiro de equipe, que faz um bom início de temporada com a Alpine, pontuando nos três GPs disputados até agora.

"Era muito difícil ultrapassar. Eu conseguia ultrapassar, mas logo em seguida era ultrapassado novamente porque minha bateria descarregava. Tentei uma vez e consegui passar, mas na reta principal a bateria acaba, então não tem jeito", afirmou Verstappen.

O piloto da Red Bull ocupa apenas a nona colocação no Mundial, com 12 pontos. Seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, é o 12º, com 4. No Mundial de Construtores, a Red Bull é a sexta colocada, com 16, bem distante da líder Mercedes, com 135.