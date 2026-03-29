F1: Verstappen admite que Red Bull é coadjuvante: 'Disputa no pelotão intermediário' Estadão Conteúdo 29.03.26 9h12 Após quatro títulos consecutivos e da perda do campeonato de 2025 por apenas dois pontos para Lando Norris, o holandês Max Verstappen afirmou que a Red Bull agora faz parte da "disputa pelo pelotão intermediário". O tetracampeão mundial não conseguiu ultrapassar Pierre Gasly, da Alpine, e terminou o GP do Japão na oitava posição. "Não é algo negativo ser comparado à Alpine, porque eles estão fazendo um bom trabalho. É só que, para nós, não é onde gostaríamos de estar", afirmou Verstappen. "No momento, estamos mais focados na disputa no pelotão intermediário do que na frente." Neste ano, Verstappen foi eliminado no Q2 no treino qualificatório no Circuito de Suzuka, onde havia dominado, conquistando a pole position e a vitória nos quatro anos anteriores. Ele conseguiu retornar ao top 10 nas primeiras voltas da corrida deste domingo, mas não conseguiu ultrapassar Gasly, seu ex-companheiro de equipe, que faz um bom início de temporada com a Alpine, pontuando nos três GPs disputados até agora. "Era muito difícil ultrapassar. Eu conseguia ultrapassar, mas logo em seguida era ultrapassado novamente porque minha bateria descarregava. Tentei uma vez e consegui passar, mas na reta principal a bateria acaba, então não tem jeito", afirmou Verstappen. O piloto da Red Bull ocupa apenas a nona colocação no Mundial, com 12 pontos. Seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, é o 12º, com 4. No Mundial de Construtores, a Red Bull é a sexta colocada, com 16, bem distante da líder Mercedes, com 135. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Max Verstappen Red Bull GP do Japão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 fim de uma era? Verstappen considera se aposentar ao fim de 2026, afirma jornal holandês Verstappen chegou à Fórmula 1 aos 17 anos e terminou fora do top 5 em três corridas consecutivas pela primeira vez desde 2017 29.03.26 10h12