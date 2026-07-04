F1: veja o grid de largada do GP da Inglaterra com Antonelli na pole e Bortoleto em 11º Estadão Conteúdo 04.07.26 13h47 Depois de brilhar mais cedo com a vitória na corrida sprint, Kimi Antonelli voltou a ser protagonista no treino classificatório deste sábado para o GP da Inglaterra de Fórmula 1. Em uma disputa acirrada com a Ferrari, ele conseguiu ser o mais rápido, fez o tempo de 1min28s111 e vai largar no posto nobre do grid. O segundo lugar ficou Charles Leclerc. Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na escuderia italiana fecha o Top 3. Bortoleto finalizou em 11º. Assim como na corrida sprint, o italiano jogou um balde de água fria nos torcedores que lotaram as arquibancadas do circuito de Silverstone e esperavam ver um piloto britânico conquistando a pole para o GP deste de domingo. Completando a ordem dos dez primeiros colocados no treino classificatório deste sábado, George Russell terminou em quarto seguido de Isack Hadjar, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri, Arvid Lindblad e Liam Dawson em décimo. Com o grid definido, os pilotos retornam ao tradicional circuito de Silverstone neste domingo para a disputa da corrida principal, válida pela nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A prova vai acontecer às 11h (horário de Brasília). Em uma estratégia pouco usual, a equipe Audi apostou inicialmente em pneus médios para os carros de Bortoleto e Hülkenberg, quando o procedimento mais comum é a utilização de compostos macios em um treino de classificação. Com problema na sexta marcha, o brasileiro teve de retornar aos boxes e foi à pista somente na parte final do Q1, restando pouco mais de três minutos. Sob pressão, ele conseguiu fazer o 12º tempo e se classificou para o Q2. A primeira bandeira amarela foi acionada um pouco antes da metade do Q1. A paralisação aconteceu porque o carro do britânico George Russell ficou parado próximo a uma área de escape da curva sete do circuito de Silverstone. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Franco Colapinto (que perdeu o traçado na curva e foi parar na área de escape), Sérgio Pérez, Lance Stroll e Fernando Alonso terminaram nas seis últimas colocações e não participaram da segunda etapa do classificatório, que contou com 16 pilotos. Na retomada dos trabalhos, a liderança ficou nas mãos de Hamilton, passou para Leclerc, mas terminou com Antonelli sendo o mais rápido. No limite, Bortoleto acabou sendo eliminado ao terminar o Q2 com o 11º tempo. Além do brasileiro, ficaram de fora da última etapa Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz e Alexander Albon. Na última parte do treino, onde só restaram dez pilotos, a briga ficou entre Mercedes e Ferrari, nos instantes finais, Antonelli melhorou ainda mais o seu tempo e confirmou o primeiro lugar. Leclerc fez uma volta muito boa e tirou o segundo lugar de Hamilton, que vai largar na segunda fila, ao lado de Russell. VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA INGLATERRA NA FÓRMULA 1: 1º. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min28s111 2º. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s286 3º. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min28s458 4º. George Russell (ING/Mercedes), 1min28s481 5º. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min28s746 6º. Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s877 7º. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s893 8º. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s032 9º. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min29s305 10º. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min29s716 11º. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min29s461 12º. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s063 13º. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min30s076 14º. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min30s501 15º. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min30s623 16º. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s743 17º. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s680 18º. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min31s2270 19º. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min31s321 20º. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min31s451 21º. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s863 22º. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s888 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave FÓRMULA 1/GP DA INGLATERRA/GRID COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Copa do Mundo: Raphinha participa de treino do Brasil antes de duelo contra a Noruega Brasil e Noruega se enfrentam no domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium. 03.07.26 13h23 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 MMA Sport Club Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights 03.07.26 10h26 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Canadá x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (4/7) da Copa do Mundo Seleções abrem as oitavas de final neste sábado; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo 04.07.26 12h55 'Vai sofrer, mas vai sonhar' Paraense que mora em Oslo revela diferença entre torcida brasileira e norueguesa Jornalista paraense diz que torcida sonha com uma classificação histórica, mas reconhece a força da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 04.07.26 12h38 Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 VERSÃO BRASILEIRA VÍDEO: torcida brasileira faz remada viking com 'créu' antes de Brasil x Noruega Brasileiros improvisaram coreografia nas ruas de Nova York para provocar os torcedores noruegueses antes das oitavas de final 04.07.26 10h21