F1: veja o grid de largada da sprint do GP da China com Russell na pole e Bortoleto em 14º

George Russell vai largar na pole position da corrida sprint do Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Na madrugada desta sexta-feira, 13, o britânico repetiu o bom desempenho do primeiro treino livre do fim de semana e conquistou, pela primeira vez em sua carreira, o posto nobre no grid de largada numa corrida sprint. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli com o atual campeão Lando Norris na terceira colocação.

Apesar de um bom desempenho no Q1, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado na segunda etapa. O brasileiro largará em 14º, duas posições atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg. Em entrevista após a classificação, ele alegou problemas com o motor.

Carlos Sainz, Alexander Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Valtteri Bottas foram os primeiros a retornar definitivamente para os boxes. Sergio Perez, que largará em último, nem chegou a entrar no carro. O mexicano não conseguiu participar da sessão devido a um problema no sistema de combustível de seu carro, que o impediu de ir à pista.

Na etapa seguinte, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto não foram rápidos o bastante para estar entre os dez primeiros. O brasileiro, inclusive, passou quase todo o Q2 na zona de eliminação.

Na última etapa do treino classificatório, Antonelli foi o primeiro a abrir volta rápida, completando o circuito com 1:31:880, mas logo foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, que foi 360 milissegundos mais rápido. O britânico deteve o primeiro lugar até o fim da prova. Max Verstappen, que reclamou da dirigibilidade do carro por algumas vezes, larga em 8º.

A corrida sprint está marcada para a madrugada de sábado, 14, às meia-noite. A prova classificatória para o GP da China acontece logo depois, às 4h. A corrida ocorre no domingo, às 4h.

VEJA O GRID DA CORRIDA SPRINT DO GP DA CHINA DE F1 1º - George Russell (ING/Mercedes) em 1min31s520 2º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) em 1min31s809 3º - Lando Norris (ING/McLaren) em 1min32s141 4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari) em 1min32s161 5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) em 1min32s224 6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) em 1min32s528 7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine) em 1min32s888 8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) em 1min33s254 9º - Oliver Bearman (ING/Haas) em 1min33s409 10º - Isack Hadjar (FRA/RB) em 1min33s723 11º - Nico Hulkenberg (ALE/Audi) em 1min33s635 12º - Esteban Ocon (FRA/Haas) em 1min33s639 13º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) em 1min33s714 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) em 1min33s774 15º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls) em 1min34s048 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine) em 1min34s327 17º - Carlos Sainz (ESP/Williams) em 1min34s761 18º - Alexander Albon (TAI/Williams) em 1min35s305 19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) em 1min35s581 20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) em 1min36s151 21º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) em 1min37s378 22º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac) sem tempo