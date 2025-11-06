F1: vai chover no GP de São Paulo? Tempo pode bagunçar disputa pelo título Estadão Conteúdo 06.11.25 11h43 A Fórmula 1 desembarca em São Paulo neste fim de semana para a realização do 21º Grande Prêmio da temporada de 2025. No Autódromo de Interlagos, as atenções estarão voltadas para a disputa pelo título, uma vez que a diferença entre líder e vice-líder, Lando Norris e Oscar Piastri, é mínima, e o tetracampeão Max Verstappen está à espreita. No fim de semana, estão previstos apenas um treino livre, os classificatórios e as corridas sprint e principal. E a chuva pode aparecer como um fator determinante para o futuro do campeonato. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), na sexta-feira as máximas devem alcançar 28ºC, com mínima de 15ºC e possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde. Dessa forma, o treino livre e a classificação para a corrida sprint não devem ser tão impactadas. No sábado, a tendência é de maior instabilidade. A máxima chega aos 26ºC, a mínima será de 16ºC, mas há previsão de chuva durante todo o dia, variando a intensidade. Também há possibilidade de fortes ventos, acima de 30 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia indica a chance de queda de granizo em faixa que se estende do litoral paulista, passando pelo norte do Paraná, de São Paulo e boa parte do Mato Grosso do Sul. Às 11h de sábado começa a corrida sprint, que distribui oito pontos para o vencedor até um ponto para o oitavo colocado. Mais tarde, às 15h, tem o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo. Chuva e variações climáticas podem afetar o desempenho dos carros e tornar imprevisível a classificação, que mexe diretamente com a prova principal. No domingo, a possibilidade de chuva é menor e com baixa intensidade. A temperatura também cai, a máxima deve ser de 19ºC. O vento também tende a diminuir, com 16 km/h. Mesmo assim, quem for ao Autódromo de Interlagos deve levar consigo capa de chuva. GP de São Paulo de Fórmula 1 Sexta-feira - 07/11 11h30 - Treino Livre 15h30 - Treino classificatório para a corrida sprint Sábado - 08/11 11h - Corrida sprint 15h - Treino classificatório para a corrida principal Domingo - 09/11 14h - Corrida Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo chuva título COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05