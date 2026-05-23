F1: Russell vence corrida sprint do GP do Canadá em dia de briga acalorada com Antonelli

O britânico George Russell não deu espaço para os adversários e dominou a corrida sprint do Grande Prêmio do Canadá de ponta a ponta na tarde deste sábado (23). O piloto da Mercedes diminuiu a diferença para o parceiro Kimi Antonelli e somou oito pontos na classificação. Lando Norris fechou na segunda posição e o jovem italiano em terceiro.

Essa foi a terceira vitória de Russell em corridas sprints. A prova foi marcada pela disputa entre os pilotos da Mercedes logo nas primeiras voltas. Kimi Antonelli levou a pior na briga e não conseguiu se aproximar da liderança da corrida.

As primeiras voltas começaram com amplo predomínio dos dois pilotos da Mercedes. Diferentemente das outras corridas, o italiano Kimi Antonelli conseguiu manter o bom ritmo no início da prova e acompanhou o parceiro George Russell. Lando Norris, da McLaren, observava de perto a briga.

No entanto, o clima entre os competidores da Mercedes esquentou por volta da 6ª volta. Isso porque Kimi Antonelli tentou roubar a primeira colocação, mas teve as portas fechadas por George Russell e ambos acabaram se chocando em uma das curvas. O italiano perdeu força e acabou ficando para trás, superado pelo terceiro colocado Lando Norris.

Pelo rádio, o jovem competidor reclamou muito do companheiro de equipe e adversário e pediu punição para o britânico. "Isso deveria ser uma punição. Estava lado a lado com ele", questionou Antonelli.

A disputa entre as primeiras colocações ficou concentrada entre Russell e Norris. O competidor da Mercedes segurava a liderança com todas as forças. Um pouco mais atrás, Antonelli tentava se recuperar após o choque nas primeiras voltas e conseguiu conter os avanços do heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari.

Na última volta, Kimi Antonelli tentou roubar a segunda posição de Lando Norris, mas acabou saindo da pista pela terceira vez na prova. Mesmo assim, o italiano assegurou o terceiro lugar para somar seis pontos. Enquanto George Russell venceu sua terceira corrida sprint da carreira.

Na outra ponta da corrida, o brasileiro Gabriel Bortoletto, da Audi, que largou da 11º posição, acabou saindo mal e foi superado por outros competidores. O paulista chegou até a 16ª colocação, mas conseguiu recuperar um pouco do ritmo e terminou com o 13º lugar, mas acabou com 12º após punição para Sergio Pérez.

O treino classificatório da prova principal acontece às 17h deste sábado. A largada do GP do Canadá está prevista para as 17h deste domingo (24).

Localizado em Montreal, o Circuito Gilles Villeneuve é a sede do quinto GP da Fórmula 1 de 2026. Neste momento, Kimi Antonelli tem 106 pontos e permanece na primeira colocação. O rival e parceiro de equipe George Russell diminui a diferença e ficou com 88 pontos.

VEJA O RESULTADO DA CORRIDA SPRINT DO GP DO CANADÁ

1º George Russell (ING/Mercedes) 2º Lando Norris (ING/McLaren), +1s272 3º Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), + 1s843 4º Oscar Piastri (AUS/Mclaren), + 9s797 5º Chalers Leclerc (MON/Ferrari), + 9s92 6º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), + 10s545 7º Max Verstappen (HOL/Red Bull), + 15s935 8º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), + 29s710 9º Franco Colapinto (ARG/Alpine) , + 31s621 10º Carlos Sainz (ESP/Williams), + 36s793 11º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), + 61s344 12º Gabriel Bortoletto (BRA/Audi), + 61s814 13º Esteban Ocon (FRA/Haas), + 64s209 14º Sérgio Perez (MEX/Cadillac), + 71s402 15º Nico Hülkenberg (ALE/Audi), + 72s158 16º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo 17º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), sem tempo 18º Oliver Bearman (ING/Haas), sem tempo 19º Alexander Albon (TAI/Williams), sem tempo 20º Pierre Gasly (FRA/Alpine), sem tempo 21º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), sem tempo 22º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), sem tempo