Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F1: Russell celebra desempenho da Mercedes após vencer na Austrália: 'Não poderia ser melhor'

Estadão Conteúdo

Vencedor do GP da Austrália, George Russell elogiou o trabalho da Mercedes terminar na frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, e de Charles Leclerc, da Ferrari, neste domingo no circuito de Albert Park. O britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo" e que o Mundial não poderia ter começado melhor.

O piloto de 28 anos saiu da pole position e teve uma dura disputa com Leclerc, que largou em quarto lugar e assumiu a liderança na Curva 1. Russell e Leclerc trocaram de posição diversas vezes."Estou me sentindo incrível. Foi uma dura batalha no começo. Sabíamos que seria um desafio", afirmou o piloto da Mercedes. "Entrei no grid, vi que a bateria estava completamente vazia, fiz uma largada ruim e depois, obviamente, tive uma disputa muito acirrada com o Charles."

Mercedes e Ferrari optaram por estratégia diferente na parada nos boxes. Leclerc e Hamilton escolheram estender o primeiro stint e, assim, marcaram dobradinha momentânea no começo da prova. Depois, Russell afirmou, pelo rádio, que estava confiante em tentar a estratégia de uma parada. A aposta deu certo. Após ultrapassar Lewis Hamilton na pista, ele terminou 2,9s à frente de Antonelli.

"Muito obrigado a toda a equipe. Já fazia muito tempo que esperávamos ter este carro ao nosso lado e não poderíamos ter começado de uma maneira melhor", afirmou o vencedor do GP de abertura da temporada.

Russell relatou ter enfrentado dificuldades nas curvas de Albert Park. "Perdemos bastante a dianteira do carro. Foi um pouco arriscado, mas consegui terminar ileso e estou feliz por estar em primeiro e segundo lugar", disse o piloto sobre a dobradinha da Mercedes na Austrália.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

F1

GP da Austrália

George Russell

Mercedes
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

Futebol

De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização

06.03.26 16h30

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo

08.03.26 7h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

CLÁSSICO

Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão

No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante

08.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda