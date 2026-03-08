F1: Russell celebra desempenho da Mercedes após vencer na Austrália: 'Não poderia ser melhor' Estadão Conteúdo 08.03.26 9h12 Vencedor do GP da Austrália, George Russell elogiou o trabalho da Mercedes terminar na frente de seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, e de Charles Leclerc, da Ferrari, neste domingo no circuito de Albert Park. O britânico afirmou que bom desempenho na etapa de abertura da temporada "já estava sendo esperado há muito tempo" e que o Mundial não poderia ter começado melhor. O piloto de 28 anos saiu da pole position e teve uma dura disputa com Leclerc, que largou em quarto lugar e assumiu a liderança na Curva 1. Russell e Leclerc trocaram de posição diversas vezes."Estou me sentindo incrível. Foi uma dura batalha no começo. Sabíamos que seria um desafio", afirmou o piloto da Mercedes. "Entrei no grid, vi que a bateria estava completamente vazia, fiz uma largada ruim e depois, obviamente, tive uma disputa muito acirrada com o Charles." Mercedes e Ferrari optaram por estratégia diferente na parada nos boxes. Leclerc e Hamilton escolheram estender o primeiro stint e, assim, marcaram dobradinha momentânea no começo da prova. Depois, Russell afirmou, pelo rádio, que estava confiante em tentar a estratégia de uma parada. A aposta deu certo. Após ultrapassar Lewis Hamilton na pista, ele terminou 2,9s à frente de Antonelli. "Muito obrigado a toda a equipe. Já fazia muito tempo que esperávamos ter este carro ao nosso lado e não poderíamos ter começado de uma maneira melhor", afirmou o vencedor do GP de abertura da temporada. Russell relatou ter enfrentado dificuldades nas curvas de Albert Park. "Perdemos bastante a dianteira do carro. Foi um pouco arriscado, mas consegui terminar ileso e estou feliz por estar em primeiro e segundo lugar", disse o piloto sobre a dobradinha da Mercedes na Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 GP da Austrália George Russell Mercedes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 Futebol De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização 06.03.26 16h30 FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00