F1: Piastri bate na volta de aquecimento e abandona GP da Austrália antes da largada Estadão Conteúdo 08.03.26 8h47 Correndo em casa na estreia da temporada de 2025 da Fórmula 1, Oscar Piastri bateu sua McLaren quando fazia a volta de aquecimento antes do começo do GP da Austrália de 2026, em Melbourne, e nem iniciou. Ele rodou na saída da Curva 4, não conseguiu recuperar o carro e bateu no muro de proteção. Com o incidente, a equipe britânica ficou somente com Lando Norris na disputa pela vitória no Albert Park. A notícia foi boa para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em décimo e teve oito carros à sua frente, não mais nove. O brasileiro terminou na nona posição. Piastri classificou-se em quinto lugar para o GP da Austrália, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, e uma posição acima de seu companheiro de equipe. George Russell, da Mercedes, largou da pole position e venceu a prova. Desde que a prova na Oceania passou a ser disputada no Albert Park, em Melbourne, nunca um piloto australiano a venceu. Quem mais chegou perto em pista foi Daniel Ricciardo, em 2014, quando chegou em segundo, mas ele foi desclassificado por irregularidades no consumo de combustível de sua Red Bull, à época. O próprio Piastri entrou como um dos favoritos à vitória no GP da Austrália do último ano, mas, em condições de chuva, ele rodou e até conseguiu manter o carro na pista, mas chegou apenas na nona colocação antes de engatar uma sequência de oito pódios consecutivos.