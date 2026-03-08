Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F1: Piastri bate na volta de aquecimento e abandona GP da Austrália antes da largada

Estadão Conteúdo

Correndo em casa na estreia da temporada de 2025 da Fórmula 1, Oscar Piastri bateu sua McLaren quando fazia a volta de aquecimento antes do começo do GP da Austrália de 2026, em Melbourne, e nem iniciou. Ele rodou na saída da Curva 4, não conseguiu recuperar o carro e bateu no muro de proteção.

Com o incidente, a equipe britânica ficou somente com Lando Norris na disputa pela vitória no Albert Park. A notícia foi boa para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou em décimo e teve oito carros à sua frente, não mais nove. O brasileiro terminou na nona posição.

Piastri classificou-se em quinto lugar para o GP da Austrália, atrás de Charles Leclerc, da Ferrari, e uma posição acima de seu companheiro de equipe. George Russell, da Mercedes, largou da pole position e venceu a prova.

Desde que a prova na Oceania passou a ser disputada no Albert Park, em Melbourne, nunca um piloto australiano a venceu. Quem mais chegou perto em pista foi Daniel Ricciardo, em 2014, quando chegou em segundo, mas ele foi desclassificado por irregularidades no consumo de combustível de sua Red Bull, à época.

O próprio Piastri entrou como um dos favoritos à vitória no GP da Austrália do último ano, mas, em condições de chuva, ele rodou e até conseguiu manter o carro na pista, mas chegou apenas na nona colocação antes de engatar uma sequência de oito pódios consecutivos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

F1

GP da Austrália

Oscar Piastri

acidente
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

Futebol

De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização

06.03.26 16h30

FUTEBOL

Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre

Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta

06.03.26 16h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo

08.03.26 7h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

CLÁSSICO

Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão

No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante

08.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda