F1: Leclerc afirma que 3º lugar na Austrália foi surpreendente: 'Carro estava muito estranho'

Estadão Conteúdo
08.03.26 10h12

Terceiro colocado no GP da Austrália deste domingo, o piloto monegasco Charles Leclerc disse ter ficado surpreso com o resultado obtido pela Ferrari, já que o carro estava muito estranho na etapa de abertura do Mundial de Fórmula 1 de 20236.

"Fiquei bastante surpreso por termos chegado tão longe. Da minha parte foi uma corrida bem ruim em termos de desempenho. Estive muito lento durante toda a prova e precisamos analisar isso", afirmou Leclerc, que chegou uma posição à frente de seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton.

"O carro estava muito estranho no geral. Acho que não estava na posição ideal de acerto. É algo em que vou trabalhar para estar em uma posição melhor em Xangai", afirmou ele, referindo-se ao fim de semana do GP na China que acontece de 13 a 15 de março.

Leclerc saiu em quarto no grid e, com uma largada fulminante, assumiu a liderança à frente do pole position George Russell. Eles travaram uma disputa emocionante nas voltas seguintes, com constantes trocas de posição.

"Foi uma largada bem maluca. Foi bom ficar em primeiro. Havia muita expectativa em cima de nós, e correspondemos às expectativas, Foi ótimo."

O monegasco falou sobre a primeira parte divertida da corrida e comentou sobre o ritmo da Mercedes. "Ele tinham um ritmo um pouco melhor do que o nosso hoje, mas talvez não tanto quanto vimos ontem (no treino de classificação). Isso é bom."

Apesar de achar a Ferrari muito melhor na corrida do que na classificação, Leclerc disse ter dúvida sobre o potencial da Mercedes, que conseguiu a dobradinha com Russell e Kimi Antonelli. "Não sei se eles mostraram tudo e que tinham."