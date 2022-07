F1 hoje: neste domingo (17/07) não terá GP; veja onde assistir ao vivo às próximas corridas

Neste domingo (17), não terá corridas na Fórmula 1. Essa é a sexta pausa no calendário do esporte. Porém, os fãs de corridas podem ficar tranquilos, entre os dias 22 a 24 de julho, irá ocorrer a 12ª corrida, o GP da França, com o Circuito Paul Ricard, em Le Castellet.

VEJA MAIS

Características do Circuito Paul Ricard

Localização: Circuito de Paul Ricard, também chamado Circuito de Castellet, perto de Marselha, na França.

Circuito de Paul Ricard, também chamado Circuito de Castellet, perto de Marselha, na França. Primeiro Grande Prêmio: disputada pela primeira vez em 1971

disputada pela primeira vez em 1971 Número de voltas: 53

53 Comprimento do Circuito: 5,842 km

5,842 km Pneus disponíveis: duro C2, médio C3 e macio C4

duro C2, médio C3 e macio C4 Volta mais rápida: 1:32.740 (Sebastian Vettel, Ferrari, 2019)

Como está a classificação geral da Fórmula 1?

No top 3, Max Verstappen (Red Bull) é líder isolado do campeonato com 208 pontos. Charles Leclerc (Ferrari) é o 2° com 170, e Sérgio Perez (Red Bull) fecha com 151 pontos.

Confira abaixo o calendário completo:

GP da França – 22 a 24 de julho

GP da Hungria – 29 a 31 de julho

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro

GP da Itália – 09 a 11 de setembro

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro

GP do Japão – 07 a 09 de outubro

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro

GP do México – 28 a 30 de outubro

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro

VEJA MAIS SOBRE A FÓRMULA 1:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)