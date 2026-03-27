F1: Bortoleto 'sofre' com a Audi e vê dia 'desafiador'; Russell admite surpresa com a McLaren Estadão Conteúdo 27.03.26 9h02 O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto teve um dia 'desafiador' em Suzuka, no Japão. Se no TL1 as coisas transcorreram dentro do previsto, na volta à pista para a segunda sessão o cenário mudou. Ele ficou boa parte do tempo nos boxes para que a Audi pudesse trocar a caixa de câmbio. "A sessão da manhã foi tranquila, mas identificamos um problema logo no início do TL2 e optamos por fazer uma troca preventiva da caixa de câmbio como a maneira mais rápida de voltar à pista com um carro mais competitivo", afirmou o piloto que fez apenas o 16º tempo. Apesar do contratempo, Bortoleto deu um tom de normalidade à situação e procurou exaltar o esforço da equipe em tentar melhorar o carro visando um melhor rendimento já para o treino classificatório, que acontece na madrugada deste sábado, às 3 horas (horário de Brasília). "Perdemos um tempo nos boxes, mas a equipe fez um trabalho incrível para consertar o carro e me colocar de volta na pista para o final da sessão. Gostaria de agradecer muito a eles pelo esforço. Foi uma sexta-feira com sensações diferentes", disse. O dia foi de surpresas também para a Mercedes, que viu a McLaren liderar o segundo treino livre realizado na madrugada desta sexta-feira. Com o tempo de 1min30s133, Oscar Piastri desbancou o favoritismo da fabricante alemã. Andrea Kimi Antonelli e George Russell completaram o Top 3. Mais rápido na primeira sessão, Russell admitiu que a sua equipe vai precisar fazer alguns ajustes até o classificatório para tentar garantir os dois carros na primeira fila do grid. "A McLaren estava bem rápida, então isso foi uma pequena surpresa para ser bem honesto. Ainda precisamos melhorar em alguns aspectos, então vamos ter um pouco de trabalho a fazer", afirmou o piloto. Quarto colocado, atrás justamente do companheiro de equipe e das duas Mercedes, Lando Norris mostrou que a equipe pretende brigar pela vitória no GP do Japão. Para Russell, resta agora muito trabalho para a Mercedes se manter à frente dos rivais. "Acho que temos mais para dar e as coisas não foram totalmente otimizadas, especialmente da minha parte com a gestão de energia. Então, espero que amanhã eu consiga melhorar um pouco", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Japão 2º treino livre Bortoleto Russell COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 futebol Presidente da CBF diz que não haverá ‘Brasa’ no uniforme da Seleção Brasileira Samir Xaud disse que a frase foi uma campanha publicitária da fornecedora e não estará na camisa 26.03.26 13h45 futebol Janela de transferências extra entra na reta final e clubes têm até sexta-feira (27) para contratar Próximo período de contratações será entre julho e setembro 26.03.26 13h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 DERROTA Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho 26.03.26 22h30 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20