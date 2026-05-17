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Corrida feminina 'Girl Power' chega a Belém com inscrições gratuitas e percursos de até 10 km

Evento voltado ao empoderamento feminino será realizado no dia 24 de maio, no Shopping Bosque Grão-Pará; saiba tudo sobre a prova

Hannah Franco
fonte

Girl Power chega a Belém com corrida gratuita de 5 km e 10 km; veja como se inscrever (Divulgação/Girl Power)

Belém receberá, no próximo dia 24 de maio de 2026, a etapa da Girl Power, corrida de rua voltada exclusivamente para o público feminino. Com o tema “Built to Shine” (“Feita para Brilhar”), o evento propõe uma experiência que une esporte, saúde, autoestima e empoderamento para mulheres de todas as idades e níveis de condicionamento físico.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as corredoras poderão escolher entre os percursos de 5 km e 10 km. A largada está marcada para as 6h, no Shopping Bosque Grão-Pará.

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O evento ocorrerá no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis

Mais do que uma competição, a Girl Power busca incentivar a presença das mulheres no esporte e reforçar a corrida como uma ferramenta de bem-estar físico e emocional.

A proposta é criar um ambiente acolhedor, no qual iniciantes e atletas experientes possam compartilhar uma vivência de superação e protagonismo feminino.

Corrida incentiva o protagonismo das mulheres no esporte

Inspirada no processo de formação de um diamante, a Girl Power utiliza a metáfora da lapidação para representar os desafios enfrentados pelas mulheres até revelarem sua força e potencial.

O evento acompanha uma tendência nacional de crescimento da participação feminina em corridas de rua e outras atividades físicas, motivadas pela busca por saúde, qualidade de vida e equilíbrio emocional.

Em Belém, a realização da prova dialoga com o aumento do interesse por práticas esportivas ao ar livre e com o fortalecimento de iniciativas voltadas ao público feminino.

Arena temática e retirada de kits

Além da corrida, as participantes terão acesso a uma arena temática com ativações voltadas ao autocuidado e ao fortalecimento da autoestima.

A retirada dos kits será realizada nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 10h, na loja Centauro do Shopping Bosque Grão-Pará.

Serviço

  • Evento: Girl Power Belém
  • Data: 24 de maio de 2026
  • Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052, Val-de-Cans)
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Horário da largada: 6h
  • Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro no site oficial
  • Retirada dos kits: 22 e 23 de maio, na Centauro do Shopping Bosque Grão-Pará
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Palavras-chave

Corrida de rua

girl power
Esportes
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