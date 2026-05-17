Corrida feminina 'Girl Power' chega a Belém com inscrições gratuitas e percursos de até 10 km Evento voltado ao empoderamento feminino será realizado no dia 24 de maio, no Shopping Bosque Grão-Pará; saiba tudo sobre a prova Hannah Franco 17.05.26 19h04 Girl Power chega a Belém com corrida gratuita de 5 km e 10 km; veja como se inscrever (Divulgação/Girl Power) Belém receberá, no próximo dia 24 de maio de 2026, a etapa da Girl Power, corrida de rua voltada exclusivamente para o público feminino. Com o tema “Built to Shine” (“Feita para Brilhar”), o evento propõe uma experiência que une esporte, saúde, autoestima e empoderamento para mulheres de todas as idades e níveis de condicionamento físico. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e as corredoras poderão escolher entre os percursos de 5 km e 10 km. A largada está marcada para as 6h, no Shopping Bosque Grão-Pará. VEJA MAIS Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho Corrida do Sal: veja o passo a passo de como se inscrever no circuito O evento ocorrerá no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis Mais do que uma competição, a Girl Power busca incentivar a presença das mulheres no esporte e reforçar a corrida como uma ferramenta de bem-estar físico e emocional. A proposta é criar um ambiente acolhedor, no qual iniciantes e atletas experientes possam compartilhar uma vivência de superação e protagonismo feminino. Corrida incentiva o protagonismo das mulheres no esporte Inspirada no processo de formação de um diamante, a Girl Power utiliza a metáfora da lapidação para representar os desafios enfrentados pelas mulheres até revelarem sua força e potencial. O evento acompanha uma tendência nacional de crescimento da participação feminina em corridas de rua e outras atividades físicas, motivadas pela busca por saúde, qualidade de vida e equilíbrio emocional. Em Belém, a realização da prova dialoga com o aumento do interesse por práticas esportivas ao ar livre e com o fortalecimento de iniciativas voltadas ao público feminino. Arena temática e retirada de kits Além da corrida, as participantes terão acesso a uma arena temática com ativações voltadas ao autocuidado e ao fortalecimento da autoestima. A retirada dos kits será realizada nos dias 22 e 23 de maio, a partir das 10h, na loja Centauro do Shopping Bosque Grão-Pará. Serviço Evento: Girl Power Belém Data: 24 de maio de 2026 Local: Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052, Val-de-Cans) Distâncias: 5 km e 10 km Horário da largada: 6h Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro no site oficial Retirada dos kits: 22 e 23 de maio, na Centauro do Shopping Bosque Grão-Pará Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corrida de rua girl power COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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